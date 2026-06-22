Un verișor al Maiei Sandu, director de sucursală la Moldelectrica, numit prin „concurs intern”. Reacția întreprinderii

„În legătură cu informațiile apărute în spațiul public referitoare la pretinsa numire fără concurs a dlui Iurie Sandu în funcția de director al Sucursalei RETÎ Nord a Î.S. Moldelectrica întreprinderea consideră necesar să prezinte următoarele precizări.

Dl Iurie Sandu a fost numit în funcția de director al Sucursalei Nord la data de 19 iunie 2023, în urma unui concurs intern organizat și desfășurat conform procedurilor de recrutare și selecție aplicabile în cadrul întreprinderii. La concurs au participat trei candidați, inclusiv dl Iurie Sandu, acesta fiind desemnat câștigător în baza competențelor profesionale, experienței manageriale și rezultatelor obținute în procesul de evaluare.

Afirmațiile potrivit cărora numirea ar fi avut loc fără concurs sunt false și ignoră în totalitate procedura de selecție care a precedat desemnarea sa în funcție.

De asemenea, Ordinul nr. 399 c/n din 1 septembrie 2023, invocat în articol, nu reprezintă un act de numire în funcție. Acesta se referă exclusiv la modificarea denumirii funcției din „director filială” în „director sucursală”, ca urmare a actualizării structurii organizatorice și a statelor de personal ale întreprinderii.

Totodată, este omis un aspect esențial privind parcursul profesional al dlui Iurie Sandu. Acesta activează în cadrul sistemului electroenergetic de peste 30 de ani, iar în cadrul Î.S. „Moldelectrica” și-a construit cariera profesională etapizat, ocupând succesiv funcții tehnice și de conducere.

Începând cu 1 noiembrie 2000, dl Iurie Sandu a activat în funcția de inginer categoria II în cadrul Serviciului izolație și protecție contra supratensiunilor, acumulând experiență în exploatarea și mentenanța instalațiilor electroenergetice. Pe parcursul activității sale profesionale, acesta a ocupat mai multe funcții de specialitate și management, inclusiv funcția de inginer-șef adjunct în munca operativă-șef al Serviciului operativ de dispecer, responsabilități care presupun coordonarea proceselor operaționale și asigurarea funcționării sigure și fiabile a rețelei electrice de transport.

Experiența profesională acumulată de-a lungul a peste trei decenii, cunoașterea aprofundată a sistemului electroenergetic și rezultatele obținute în activitate au constituit argumente obiective care au stat la baza selectării sale în funcția de director al Sucursalei RETÎ Nord.

Î.S. „Moldelectrica” consideră regretabilă publicarea unor informații incomplete și neverificate, care omit fapte esențiale și pot induce în eroare opinia publică. Instituția își desfășoară activitatea în baza principiilor legalității, transparenței, profesionalismului și egalității de șanse, iar ocuparea funcțiilor de conducere se realizează conform procedurilor interne și criteriilor de competență profesională.

Reiterăm că dl Iurie Sandu a fost desemnat în funcția de director în urma unui concurs intern la care au participat mai mulți candidați, iar afirmațiile privind o pretinsă numire fără concurs nu corespund realității”, se menționează într-un comunicat remis de MOLDELECTRICA.