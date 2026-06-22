Schimbare majoră în mișcarea unionistă: AUR Moldova își modifică numele

Partidul Politic Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova își schimbă denumirea și va activa în continuare sub numele de Partidul Național Conservator European (PNCE).

Decizia a fost luată în cadrul Congresului formațiunii, desfășurat pe 21 iunie la Chișinău.

Potrivit reprezentanților partidului, schimbarea marchează o nouă etapă în evoluția mișcării unioniste și presupune asumarea oficială a doctrinei conservatoare. Totodată, participanții la Congres au aprobat noul statut, programul politic, manifestul formațiunii, simbolica partidului și noua structură de conducere.

În urma votului delegaților, Boris Volosatîi a fost reales în funcția de președinte al PNCE, iar Vadim Vacarciuc a fost ales vicepreședinte.

„Ne schimbăm denumirea, dar nu și idealurile. Reîntregirea Națională rămâne obiectivul nostru fundamental. Partidul Național Conservator European își propune să transforme idealul unirii într-un proiect construit prin pași concreți”, a declarat Boris Volosatîi.

Potrivit manifestului adoptat la Congres, conservatorismul național european devine fundamentul doctrinar al formațiunii și va ghida activitatea politică a partidului în perioada următoare.

De asemenea, PNCE și-a asumat promovarea unui Program Național de Convergență Românească, care prevede apropierea legislației și instituțiilor Republicii Moldova de cele ale României și ale Uniunii Europene, dezvoltarea infrastructurilor comune și extinderea cooperării în domenii precum economia, energia, sănătatea, securitatea și educația.

Reprezentanții formațiunii susțin că transformarea AUR Moldova în Partidul Național Conservator European reprezintă o consolidare doctrinară și organizațională a mișcării unioniste și o orientare către obiective politice concrete.

Partidul își va desfășura activitatea sub sloganul „Unirea face Puterea”.