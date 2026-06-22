Fostul șef SIS, Vasile Botnari, vizat din nou în dosarul expulzării profesorilor turci: Instanța a dispus reluarea urmăririi penale

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus reluarea urmăririi penale în dosarul fostului director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari, privind expulzarea în Turcia, în 2018, a celor cinci profesori de la Liceul „Orizont”, anunță Promo-Lex.

Potrivit Promo-Lex, cauza penală vizează transferul extralegal, în septembrie 2018, a cinci profesori de la Liceul „Orizont” către Turcia, caz în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a constatat încălcarea Convenției Europene a Drepturilor Omului în dosarul „Ozdil și alții c. Republicii Moldova”. Curtea a obligat statul să achite câte 25.000 de euro fiecărui reclamant cu titlu de prejudiciu moral.

„Acuzatorul de stat a depus demersul la 22 aprilie 2026. Procurorul a cerut amânarea examinării cauzei privind acuzația de abuz de serviciu adusă lui Vasile Botnari și restituirea dosarului pentru reluarea urmăririi penale față de persoanele scoase anterior de sub urmărire și pentru identificarea altor participanți la operațiune. Prin încheierea din 15 iunie 2026, pronunțată în dosarul nr. 1-566/2026, instanța a admis în parte această cerere.

Instanța a aplicat articolul 326 din Codul de procedură penală. Potrivit motivării, măsura vizează reluarea urmăririi penale față de persoanele scoase anterior de sub urmărire și identificarea coautorilor. Instanța a precizat că această soluție nu repune în discuție vinovăția deja stabilită a fostului director al SIS, rămasă definitivă. Procurorul ceruse restituirea dosarului împreună cu rechizitoriul. Pentru a respecta principiul securității juridice și protecția împotriva dublei urmăriri, prevăzută de articolul 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție, instanța a restituit dosarul fără rechizitoriu. Încheierea nu se atacă separat, dar poate fi contestată odată cu sentința”, notează responsabilii.

În dimineața de 6 septembrie 2018, ofițerii SIS au reținut și au extrădat mai mulți profesori de la liceul „Orizont”, toți fiind condamnați ulterior cu închisoarea în Turcia.

Toată operațiunea de expulzare a profesorilor turci a fost executată direct de către fostul director adjunct al SIS, Alexandru Baltaga, la indicația și sub coordonarea fostului șef al serviciului, Vasile Botnari. Este una din concluziile anchetei pe acest caz prezentate în 2019 de către șeful de atunci al Comisiei Securitate Naționale a Parlamentului, Chiril Moțpan.

Profesori expulzați au fost acuzați de finanțare a terorismului și legături cu mișcarea condusă de clericul turc exilat Fethullah Gulen, considerată de autoritățile de la Ankara drept un grup terorist.

Fostul şef SIS, Vasile Botnari, a fost condamnat în dosarul de expulzare a profesorilor turci. Potrivit procurorului general, Botnari a achitat 125 de mii de euro pagube materiale profesorilor.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că reținerea și „îndepărtarea” cetățenilor turci de pe teritoriul Moldovei a fost contrară art. 5 și art. 8 din Convenția Europeană a Drepturile Omului. Moldova a încălcat toate garanțiile legale oferite de dreptul internațional și național când a „îndepărtat” reclamanții, arată comunicatul emis de Promo-LEX.