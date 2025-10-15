Ceban: PAS și PSRM au scos bugetul de pe agenda ședinței CMC. Lor nu le pasă de locuitori

Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție după ce proiectul bugetului a fost, din nou, exclus de pe agenda ședinței Consiliului Municipal Chișinău. Edilul menționează că prin acest vot, formațiunile au demonstrat că „nu le pasă de locuitori”, dar dă asigurări că proiectele din Chișinău vor continua.

„Partidul Socialiștior împreună cu Partidul Acțiune și Solidaritate au renunțat să voteze, a 8-a oară, bugetul Chișinăului pentru anul 2025. Ceea ce spuneam despre voința politică și lipsa acesteia, adică nu le pasă de interesele locuitorilor.

Indiferent de ce fac ei, noi continuăm toate proiectele în mun. Chișinău, iar singurul lucru pe care am vrut să-l cunoașteți este adevărul care întradevăr poate fi văzut ușor prin votul acestor consilieri”, a declarat Ion Ceban.