Președintele sârb confirmă implicarea rușilor în tabăra pentru moldoveni

Președintele sârb, Aleksandar Vučić, a declarat că, în tabăra de instruire tactico-militară pentru cetățeni moldoveni, organizată în vestul Serbiei vara aceasta, au activat trei cetățeni ai Federației Ruse. Vučić a făcut această declarație la Belgrad, pe 15 octombrie, în prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Nu pot afirma că a fost implicat un serviciu de informații rus, dar am stabilit prezența a trei cetățeni ruși în tabăra Sunčana Reka, nu departe de Loznica”, a spus Vučić, răspunzând unei întrebări adresate de redacția sârbă a Europei Libere.

Autoritățile moldovene afirmă că zeci de cetățeni ai Republicii Moldova au fost instruiți în Serbia, timp de câteva luni, înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, în tabere organizate de serviciile secrete rusești. Cu doar șase zile înainte de scrutin, poliția moldoveană a anunțat reținerea a 74 de persoane suspectate că pregăteau revolte înainte și după vot, în eventualitatea înfrângerii forțelor politice pro-ruse.

Președintele Serbiei a amintit, în cadrul conferinței de presă, că țara sa a reținut doi cetățeni sârbi bănuiți de implicare în organizarea taberei. „Ei ne-au oferit informații despre persoanele respective [cetățenii ruși], iar ancheta este în desfășurare”, a adăugat Vučić.

Nu este prima dată când Aleksandar Vučić recunoaște existența taberei, însă este pentru prima dată când confirmă implicarea cetățenilor ruși și face acest lucru public în prezența șefei Comisiei Europene. Moscova a negat acuzațiile, iar poliția și procuratura sârbe nu au menționat până acum Rusia în declarațiile oficiale.

Într-un interviu acordat Europei Libere pe 24 septembrie, înaintea alegerilor din Republica Moldova, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a spus că Uniunea Europeană analizează „cum a fost posibil” ca zeci de moldoveni să fie instruiți în Serbia în tactici de destabilizare. „Suntem conștienți de acest lucru și, în acest caz concret, chiar analizăm acum cine, când și cum a fost posibil”, a declarat Kos.

Presa sârbă dezvăluie detalii despre tabără

Investigațiile presei sârbe, inclusiv ale redacției sârbe a Europei Libere, au arătat la începutul lunii octombrie că tabăra de antrenament se afla în complexul turistic Sunčana Reka, din apropiere de Loznica, și că a fost vizitată de cetățeni ruși, ceea ce a forțat autoritățile sârbe să reacționeze.

Radio Slobodna Evropa a relatat că acest complex turistic de opt hectare, situat pe malul râului Drina, la granița cu Bosnia și Herțegovina, este deținut de un fost boxer și a fost vizitat în trecut chiar de președintele Vučić și soția sa, declarată „Personalitate a orașului Loznica” în 2024. De altfel, președintele rus Vladimir Putin este, de 15 ani, cetățean de onoare al orașului Loznica.

Presiuni europene asupra Serbiei

Declarațiile lui Vučić au venit pe fondul presiunilor tot mai mari ale Bruxelles-ului pentru ca Serbia să își alinieze politica externă la cea a Uniunii Europene, conform regulilor de aderare, inclusiv prin impunerea de vize cetățenilor ruși.

„Avem nevoie de o mai mare aliniere în politica noastră externă, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei”, a declarat Ursula von der Leyen, vorbind alături de Vučić.

Președinta Comisiei Europene a subliniat că Serbia trebuie „să fie mai concretă” în dorința de aderare la Uniunea Europeană, menționând necesitatea respectării statului de drept, a reformelor electorale, a libertății presei și a aplicării sancțiunilor europene împotriva Rusiei.