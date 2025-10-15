Un fost judecător al Curții Supreme din Rusia, acuzat de implicare într-o rețea de prostituție infantilă

Fostul judecător rus al Curții Supreme, Viktor Momotov, se confruntă cu noi acuzații de implicare într-o rețea de prostituție infantilă, care se adaugă acuzațiilor că a operat ilegal hoteluri în timp ce ocupa o funcție publică, a transmis marți presa de stat, citată de The Moscow Times.

Procurorii au declarat săptămâna trecută în fața unui tribunal din Moscova că Momotov și-a folosit funcția judiciară pentru a ascunde și a facilita activități criminale într-un lanț hotelier unde camerele erau închiriate, se pare, cu ora pentru activități sexuale. El este, de asemenea, acuzat că și-a structurat afacerile pentru a evita plata a aproximativ 500 de milioane de ruble (6,3 milioane de dolari) în impozite.

Noile dovezi prezentate în instanță citează condamnări anterioare pentru prostituție legate de lanțul hotelier Marton din orașele Nijni Novgorod, Volgograd și Kaliningrad, potrivit agenției de știri de stat TASS. „Printre persoanele implicate în prostituție au fost identificate și minore”, a declarat marți un procuror.

Momotov a demisionat din Curtea Supremă luna trecută, după ce a fost acuzat de corupție. El a negat toate acuzațiile și a declarat că acest caz îi afectează sănătatea și reputația.

Procuratura Generală încearcă să confiște 95 de proprietăți care, potrivit procurorilor, au fost înregistrate pe numele asociatului Andrei Marcenko, dar erau controlate efectiv de Momotov. Activele includ lanțul hotelier Marton, care cuprinde aproximativ 40 de proprietăți în toată Rusia, în valoare de peste 9 miliarde de ruble (113 milioane de dolari).

Marcenko se află în arest preventiv de la arestarea sa luna trecută, fiind acuzat de fraudă, evaziune fiscală, luare de mită și dezertare. Procurorii l-au legat pe Momotov și de fostul judecător din regiunea Krasnodar, Alexander Cernov, care, potrivit acestora, l-ar fi ajutat să obțină numirea la Curtea Supremă în 2010.

Lui Cernov i s-au confiscat active în valoare de 13 miliarde de ruble (163 de milioane de dolari) într-un alt caz de corupție.

Tribunalul districtual Ostankino din Moscova a respins cererea lui Momotov de a închide ședințele pentru public, hotărând că procedurile vor rămâne deschise, în ciuda afirmației sale că materialele cazului conțin informații financiare sensibile.