Paradă militară și recepții: Cum vor fi marcați cei 35 de ani de independență

R. Moldova va marca cea de-a 35-a aniversare a independenței printr-un program amplu de evenimente, care include o paradă militară în centrul Chișinăului, o ședință festivă comună a principalelor instituții ale statului și o recepție oficială găzduită de președintele Maia Sandu. Programul, intitulat „Independența care ne unește. Moldova-35”, a fost supus consultărilor publice și urmează să fie aprobat de Guvern.

Potrivit documentului, până la sfârșitul anului vor fi organizate peste 30 de acțiuni dedicate aniversării celor 35 de ani de la proclamarea independenței R. Moldova.

Printre evenimentele incluse în program se numără Gala Premiului Național, manifestări festive în Piața Marii Adunări Naționale, campanii de promovare a patrimoniului și imaginii țării, conferințe și expoziții tematice, Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”, Zilele Europene ale Patrimoniului, precum și activități educaționale dedicate independenței.

În ajunul zilei de 27 august este planificată o ședință festivă comună a Parlamentului, Președinției, Guvernului și Asociației „Parlamentul 90”.

În ziua Independenței, în Piața Marii Adunări Naționale va avea loc o paradă militară la care vor participa efective ale Armatei Naționale, tehnică militară și orchestre militare. Tot pe 27 august, la Palatul Republicii, președintele Maia Sandu va oferi o recepție oficială dedicată aniversării.

Autoritățile amintesc că ultima paradă militară organizată cu ocazia unei aniversări jubiliare a independenței a avut loc în 2021, când Republica Moldova a marcat 30 de ani de la proclamarea independenței. La eveniment au participat atunci președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, precum și foștii președinți ai României și Poloniei, Klaus Iohannis și Andrzej Duda.

Pentru coordonarea și monitorizarea implementării programului „Independența care ne unește. Moldova-35”, va fi constituit un grup de lucru interinstituțional responsabil de respectarea termenelor și de organizarea activităților prevăzute.