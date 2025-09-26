Justiție

CEC a votat scoaterea din cursa electorală a partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună

CEC) a votat în cadrul ședinței de vineri, 26 septembrie, scoaterea din cursa electorală partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală, la sesizarea SIS, CNA și IGP.

Vă îndepliniți cu cea mai mare loialitate credința față de partidul de guvernare, abuzând de atribuțiile funcționale și nerealizând în viitor că pentru aceste fapte veți fi trași la răspundere penală. (…) Cu siguranță această decizie va fi anulată, procesul va fi suspendat și sunt sigură că instanța de apel va lua o decizie legală”, a declarat Victoria Furtună. 

