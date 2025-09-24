CEC avertizează: anunțurile privind recrutarea observatorilor electorali sunt false

Comisia Electorală Centrală (CEC) a emis un comunicat oficial în care avertizează cetățenii că anunțurile care promit angajarea ca observatori electorali sunt false și induc populația în eroare. CEC subliniază că nu a delegat nicio persoană sau entitate să recruteze observatori în numele său.

Potrivit CEC, aceste anunțuri apărute online sau prin mesaje direct sunt parte din scheme de fraudă sau manipulare: persoanele care răspund pot fi supuse unor cerințe financiare, pot oferi date personale sensibile sau pot fi implicate involuntar în activități ilegale.

Instituția precizează că desemnarea observatorilor se face strict prin proceduri interne reglementate, colaborând cu partidele politice, societatea civilă și instituții de încredere. Orice altă variantă nu este recunoscută și este nelegală.

CEC îndeamnă cetățenii să verifice orice anunț legat de observatori electorali pe site-ul oficial și să raporteze sursele suspecte la Poliție sau instituțiile de control. De asemenea, recomandă să nu ofere plăți, date bancare sau personale în schimbul angajării.

Avertismentul survine într-o perioadă sensibilă: cu alegerile parlamentare la orizont, astfel de încercări de manipulare pot submina încrederea publică în procesul electoral. CEC amintește că observatorii legitimi sunt acreditați și echipați oficial.

Comunicatul reafirmă angajamentul CEC de a proteja integritatea scrutinului și de a preveni orice tentativă de fraudă care să afecteze dreptul cetățenilor la vot corect.