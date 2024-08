CEC Bank anunţă că oferă credite ipotecare imobiliare cu dobândă fixă de 5,55%, în primii 5 ani, celor care încasează veniturile de la bancă

CEC Bank anunţă că oferă credite ipotecare imobiliare cu dobândă fixă de 5,55%, în primii 5 ani, ulterior variabilă, pentru cei care îşi încasează veniturile prin bancă, şi de 5,75% fără încasare venit. ”CEC Bank oferă credite ipotecare imobiliare cu dobândă fixă de 5,55%, în primii 5 ani, ulterior variabilă, pentru cei care îşi încasează veniturile prin bancă”, anunţă banca.

Creditul ipotecar imobiliar cu dobândă fixă primii 5 ani, ulterior variabilă, are o dobândă de 5,55% în primii 5 ani pentru cei care îşi încasează veniturile prin Bancă şi de 5,75% fără încasare venit. În cazul în care creditul este utilizat pentru achiziţia de locuinţe verzi, dobânda este de 5,45% în primii 5 ani pentru cei care îşi încasează veniturile prin Bancă şi de 5,65%, fără încasare venit. “CEC Bank vine în sprijinul clienţilor cu o soluţie de finanţare prin care se pot proteja faţă de variaţiile pe termen mediu ale dobânzilor. Astfel, în cadrul campaniei desfăşurate în prezent, noi oferim clienţilor credite ipotecare cu dobândă fixă în primii 5 ani, atât pentru achiziţionarea/construirea de locuinţe cât şi pentru refinanţarea creditelor cu destinaţie imobiliară, aflate în derulare. Clienţii vor putea alege în continuare între credite cu dobândă fixă şi cele cu dobândă variabilă din oferta băncii”, a declarat Adina Călin, director Produse şi Servicii în cadrul CEC Bank. Oferta CEC Bank face parte din cadrul unei campanii care se derulează până la data de 31.12.2024.

De exemplu, în cazul unui credit ipotecar imobiliar rambursat în rate lunare egale, cu încasare venituri la CEC Bank, în valoare de 250.000 de lei, pe 25 de ani, valoarea primei rate va fi de 1.642,93 lei, iar suma totală de rambursat 565.610,13 lei. Calculul reprezentativ a fost efectuat pentru o dobândă fixă în primii 5 ani şi ulterior variabilă, rata dobânzii fiind de 5,55% / an cu DAE de 7,73%. Comisionul de rambursare anticipată este zero iar comisionul de analiză dosar este de 500 de lei. CEC Bank este instituţia financiară cu cea mai lungă tradiţie din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă reţea naţională, cu peste 1.000 de sucursale şi unităţi teritoriale şi cu active de 83,5 miliarde lei, la sfârşitul anului 2023. Grupul CEC Bank a luat fiinţă prin preluarea, la data de 27.07.2023, de către CEC Bank S.A., a pachetului majoritar de acţiuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural – I.F.N. S.A. (FGCR), alături de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

FGCR are ca obiect principal de activitate asumarea de angajamente de garantare şi emiterea de garanţii pe seama fondurilor publice, a surselor proprii şi a oricăror alte surse pentru credite şi alte instrumente de finanţare care pot fi obţinute de persoane fizice şi juridice – producători agricoli şi procesatori de produse agro-alimentare, pentru realizarea producţiei agricole, stocarea / procesarea produselor agricole şi realizarea obiectivelor de investiţii în aceste domenii. In prezent, FGCR acordă garanţii pe seama surselor puse la dispoziţie de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi în condiţiile stabilite printr-o serie de acte normative.

