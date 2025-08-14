Igor Cujba: Politicienii trebuie să ajungă la un consens în interesul țării

Reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba, consideră că viitorul Parlament trebuie să funcționeze pe baza dialogului și a cooperării între formațiunile politice.

Potrivit lui, toți deputații aleși vor reprezenta cetățeni ai Republicii Moldova și trebuie să găsească un limbaj comun pentru a guverna în interesul țării.

„Toți cei care vor ajunge în Parlament trebuie să găsească un limbaj comun. Atât socialiștii, cât și PAS, dar și alte partide, vor fi aleși de moldoveni care plătesc taxe în această țară. Ceea ce s-a întâmplat acum, când a condus un singur partid – nu este normal”, a declarat Cujba.

El a subliniat că, într-o societate civilizată, guvernarea nu trebuie exercitată de un singur partid, deoarece acest lucru poate genera decizii cu efecte negative.

În opinia sa, exemplul unei astfel de situații este adoptarea unei legi în urma căreia au fost eliberați mai mulți deținuți, inclusiv persoane condamnate pentru infracțiuni grave.

Cujba a afirmat că o guvernare bazată pe consultări și negocieri între fracțiuni ar putea preveni asemenea situații și ar contribui la luarea unor decizii mai echilibrate.