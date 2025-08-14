Trump, convins că Putin „va face o înțelegere” pentru pacea în Ucraina, la summitul din Alaska: „Nu vreau să-mi arăt cărțile în public”

Președintele american Donald Trump a declarat joi, la postul Fox Radio, că este convins că liderul rus Vladimir Putin vine la summitul de mâine din Alaska cu intenția de a ajunge la un acord pentru încheierea războiului din Ucraina, potrivit CNN și The Guardian.

„Cred că acum este convins că va face o înțelegere. Va face o înțelegere. Așa cred. Și vom afla, eu voi ști foarte repede”, a spus Trump.

Întrebat dacă ar oferi stimulente economice Rusiei în cadrul întâlnirii, Trump a evitat un răspuns direct.

„Ei bine, aș prefera să nu spun, pentru că nu vreau să-mi arăt cărțile în public, dar, orice ar fi, stimulentele economice, și poate descurajările, sunt mai importante, într-un fel, însă stimulentele economice, știți…”, a afirmat el.

Întrebat dacă amenințările sale cu sancțiuni ar fi putut influența decizia lui Putin de a accepta întâlnirea, el a răspuns: „Totul are un impact”, adăugând că tarifele secundare impuse Indiei „practic i-au scos din joc în ceea ce privește cumpărarea de petrol din Rusia”.

„Cu siguranță, când îți pierzi al doilea cel mai mare client și probabil îl vei pierde și pe primul, cred că asta are, probabil, un rol”, a spus el.

Liderul american estimează un risc de 25% ca întâlnirea să eșueze

Trump menține însă așteptările ridicate pentru întâlnire, după ce oficiali ai Casei Albe au descris mai devreme, în această săptămână, reuniunea față în față drept un „exercițiu de ascultare”.

El a mai sugerat că obiectivul său este să avanseze spre o întâlnire trilaterală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, menționând că „trei locații diferite” sunt luate în calcul, inclusiv posibilitatea de „a rămâne în Alaska”.

Întrebat dacă există vreun scenariu în care întâlnirea ar putea fi considerată un eșec, Trump a răspuns: „Da, 25%”.

„Această întâlnire pregătește a doua întâlnire. A doua întâlnire va fi foarte, foarte importantă, pentru că aceea va fi întâlnirea în care se va încheia o înțelegere”, a spus Trump.

El a sugerat că, în cadrul acelei reuniuni, ar putea exista „oferte și concesii” privind granițele și teritoriile.

Întâlnirea de vineri este, a spus el, „ca un joc de șah”.

„Această întâlnire pregătește a doua întâlnire, dar există o probabilitate de 25% ca această întâlnire să nu fie una de succes”, a reiterat Trump.

„Dacă e o întâlnire proastă, nu sun pe nimeni, mă duc acasă. … Dar dacă e o întâlnire bună, îl voi suna pe președintele Zelenski și pe liderii europeni”, a mai adăugat Trump.