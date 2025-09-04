Cei 4 indivizi care au bătut și au jefuit un belgian, de Ziua Independenței, s-au predat la Poliție

Toți cei patru tineri care pe data de 27 august au bătut și au jefuit un belgian, în centrul capitalei, s-au predat benevol Poliției. Potrivit informațiilor, a fost pornită o cauză penală.

„Toți cei patru tineri implicați s-au prezentat benevol la Inspectoratul de Poliție, recunoscând implicarea. Pe caz a fost inițiată o cauză penală în temeiul art. 187 Cod Penal al Republicii Moldova – Jaf, iar polițiștii desfășoară acțiuni de documentare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și adoptarea unei decizii legale”, a declarat ofițerul de presă a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă.