Cel mai mare pepene verde din Moldova: Fermierul din Hagimus spune cum l-a crescut

Vrea să intre în Cartea Recordurilor cu cel mai mare harbuz din țară. Un fermier din satul Hagimus, raionul Căușeni, a crescut un pepene verde care cântărește 74 de kilograme. Harbuzul a crescut într-o seră pe care bărbatul a amenajat-o inițial pentru cultivarea roșiilor.

Fermierul, care pentru al doilea an consecutiv crește harbuji giganți, spune că nu a folosit îngrășăminte sau pesticide, ci doar apă și soare, transmite studio-l.online.

Secretul, susține el, constă în altoire. Pe lângă gigantul de 74 de kilograme, bărbatul a mai crescut în grădina sa și alți harbuji de dimensiuni impresionante: unul de 53 de kilograme și altul de 26 de kilograme. Marți dimineață, o comisie formată din reprezentanți ai Direcției Agricultură și Alimentație a raionului Căușeni, ai Primăriei satului Hagimus, dar și ai unei companii care a pus la dispoziție un cântar cu verificare metrologică, a participat la procedura de cântărire și consemnare a rezultatului.

Așa arată harbuzul despre care fermierul susține că ar putea fi cel mai mare crescut până acum în Republica Moldova. Altoit pe tulpină de dovleac, răsadul cultivat de Sergiu Surschi, din satul Hagimus, raionul Căușeni, a produs și în acest an harbuji de dimensiuni impresionante. Cel mai mare dintre ei a ajuns să cântărească 74 de kilograme. Pentru a putea înregistra performanța, fermierul a invitat o comisie din care au făcut parte și reprezentanți ai Direcției Agricultură și Alimentație a raionului Căușeni. Harbuzul a fost cântărit, iar rezultatul și toate detaliile procedurii au fost consemnate într-un proces-verbal.

Pe lângă gigantul de 74 de kilograme, Sergiu Surschi a mai crescut și alți harbuji giganți în gospodăria sa. Marți dimineață, fermierul a pus pe cântar încă doi pepeni verzi: unul de 53 de kilograme, iar celălalt de 26 de kilograme.

Primarul satului Hagimus l-a felicitat pe fermier pentru rezultat și l-a îndemnat să continue să experimenteze și să dezvolte noi metode de cultivare în agricultură.

Sergiu Surschi spune că intenționează să scoată harbujii la licitație și să îi vândă celor care vor oferi cel mai bun preț. Banii obținuți din vânzare urmează să fie investiți tot în agricultură.

Amintim că și anul trecut Sergiu Surschi a reușit să crească un harbuz de aproximativ 40 de kilograme. Acum, fermierul urmează să înainteze documentele necesare către Agenția de înregistrare a recordurilor. După examinarea dosarului și verificarea datelor prezentate, reprezentanții instituției vor decide dacă performanța va fi omologată și dacă harbuzul de 74 de kilograme va fi recunoscut oficial drept cel mai mare pepene verde crescut în condiții casnice în Republica Moldova.