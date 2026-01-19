Cel mai mare producător și exportator de ulei vegetal a ajuns importator

În anul 2025, importurile de ulei de floarea-soarelui au constituit 16.414 tone, de 1,8 ori mai mult față de anul precedent și de circa 3,5 ori mai mult comparativ cu nivelul din 2023, arată o analiză a expertului Iurie Rija, care confirmă tendinţa de substituire treptată a uleiului vegetal produs în Republica Moldova, cu cel de import.

Această creştere accelerată a fost generată de dezechilibrele apărute în asigurarea pieţei interne cu materie primă pentru producţia de ulei. Or cea mai mare parte din recolta de seminţe de floarea-soarelui şi alte oleaginoase este exportată în loc să fie procesată pe loc.

Totodată, la aceasta au contribuit şi anumite politici la nivel de stat, în special restricţiile impuse de Guvernul Recean la importul de seminţe de floarea-soarelui din Ucraina şi alte state, inclusiv UE, măsură luată sub presiunea fermierilor şi a unui lobby al traderilor de cereale şi oleaginoase.

Conform analizei, s-a ajuns la situaţia când cel mai mare procesator de seminţe de floarea-soarelui şi, respectiv, cel mai mare producător de ulei vegetal, uzina Floarea-Soarelui din Bălţi, a devenit în 2025 cel mai mare importator de ulei, cu un volum de peste 2.850 de tone.

Astfel, întreprinderea care asigura în trecut circa 95% din producţia şi exportul de ulei vegetal a trecut de la export la import, depăşind grupul Sheriff din regiunea transnistreană şi reţeaua de magazine Linella. Datele arată că uleiul vegetal este importat în special din Ucraina şi Rusia.

Cât despre exporturile de ulei vegetal, acestea au înregistrat anul trecut o tendinţă de revenire, după prăbuşirea din 2024. Astfel, în semestrul doi din 2025, graţie unei relansări a producției interne, exporturile de ulei vegetal au urcat la 50.970 de tone, față de doar 7.729 de tone în perioada similară a anului trecut.

„Chiar dacă acest nivel reprezintă un progres și arată repornirea capacităților de procesare, Republica Moldova rămâne încă departe de situația din 2022-2023, când exporturile din semestrul doi depășeau importurile de 30-50 de ori”, susţine Iurie Rija.

Pentru comparaţie, exporturile de ulei vegetal din a doua jumătate a anului 2025 au fost de 2,4 ori mai mici decât în aceeaşi perioadă din 2023.