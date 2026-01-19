Războiul și conflictele globale pot forța unirea R. Moldova cu România, la fel ca în 1918

Într-o lume marcată de incertitudine și conflicte, destinul istoric al românilor de pe ambele maluri ale Prutului pare să se alinieze din nou, la fel ca în anul de grație 1918. Analistii și liderii de opinie vizionari susțin că actuala conjunctură globală, deși tensionată, oferă României și Republicii Moldova șansa nesperată de a corecta o nedreptate istorică și de a se regăsi, pașnic și definitiv, între aceleași granițe.

Istoria ne învață că marile acte naționale se nasc adesea în vremuri de restriște. Așa cum prăbușirea imperiilor la finalul Primului Război Mondial a permis generației de aur să înfăptuiască Marea Unire, instabilitatea actuală din regiune acționează ca un catalizator pentru accelerarea apropierii dintre București și Chișinău.

Ceea ce părea un vis îndepărtat devine acum o necesitate strategică și morală. Războiul de la graniță a trezit conștiința națională și a demonstrat că singura garanție reală de securitate și prosperitate pentru frații de pe ambele maluri ale Prutului este refacerea României Mari.

România este astăzi suficient de puternică, membră NATO și UE, pentru a oferi umbrela sa protectoare întregii suflări românești din stânga Prutului.

Unirea: Scutul suprem și garanția viitorului

Vocile optimiste subliniază că o unire accelerată de contextul internațional ar aduce beneficii imense. Pentru Republica Moldova, aceasta ar însemna intrarea automată sub scutul de securitate al NATO și integrarea instantanee în Uniunea Europeană, sărind peste decenii de negocieri birocratice.

România, la rândul său, și-ar consolida statutul de putere regională veritabilă, reîntregindu-și teritoriul, populația și potențialul economic.

Curajul de a scrie istorie

Atât la București, cât și la Chișinău, se simte un nou suflu. Politicienii încep să înțeleagă că au în față o oportunitate rară de a intra în manualele de istorie alături de făuritorii Unirii de la 1918. Solidaritatea exemplară arătată în ultimii ani, podurile (la propriu și la figurat) construite peste Prut și interconectarea energetică sunt doar preludiul marelui act politic.

Într-o Europă care se reconfigurează, România are șansa de a ieși mai puternică și mai unită ca niciodată. Dacă războiul aduce teamă, el aduce și claritate: sângele apă nu se face, iar românii înțeleg acum, mai mult ca oricând, că locul lor este împreună, într-un singur stat, puternic și demn. Unirea nu mai este o chestiune de „dacă”, ci de „când”, iar acel „când” pare să fie acum.