Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește atacuri asupra rețelelor legate de centralele nucleare: „Diplomația nu este o prioritate”

Rusia desfășoară operațiuni de recunoaștere asupra unor instalații nucleare din Ucraina și pregătește noi atacuri asupra infrastructurii energetice, a avertizat președintele Volodimir Zelenski, acuzând Moscova că pune atacurile înaintea diplomației, potrivit Kyiv Post.

Volodimir Zelenski a declarat că Rusia încearcă să provoace daune centralelor nucleare ale Ucrainei și că autoritățile de la Kiev dețin informații despre facilitățile asupra cărora Moscova a efectuat recunoașteri.

În discursul său de duminică seara, Volodimir Zelenski a spus că delegația Ucrainei informează în detaliu Statele Unite despre evoluțiile de pe teren, inclusiv despre atacurile continue ale Rusiei asupra sistemului energetic ucrainean.

„Dacă rușii ar fi cu adevărat interesați ca războiul să se încheie, s-ar concentra pe diplomație, nu pe atacuri cu rachete, pene de curent și încercări de a afecta chiar și centralele noastre nucleare”, a declarat Zelenski.

„Avem date despre instalațiile asupra cărora Rusia a făcut cercetări în pregătirea unor atacuri. Toate acestea arată clar că diplomația nu este o prioritate pentru Rusia”, a adăugat el.

Președintele a mai spus că forțele ruse au atacat, pe parcursul săptămânii, facilități ale Naftogaz din mai multe regiuni. Ultimul atac a vizat, sâmbătă, 17 ianuarie, infrastructura de producție a gazelor. Tot sâmbătă, Volodimir Zelenski a afirmat că serviciile de informații ucrainene dețin indicii privind pregătirea unor noi lovituri rusești asupra sistemului energetic și a altor infrastructuri critice ale Ucrainei.

„Există suficiente informații despre pregătirile pentru noi atacuri rusești asupra energiei și infrastructurii noastre, inclusiv asupra instalațiilor și rețelelor care deservesc centralele noastre nucleare”, a spus el.

Potrivit președintelui, fiecare atac rusesc asupra infrastructurii civile în sezonul rece subminează și reduce eficiența eforturilor diplomatice depuse de partenerii-cheie, inclusiv Statele Unite, pentru a pune capăt războiului.

Înaintea declarațiilor lui Zelenski, Direcția Principală de Informații a Ucrainei (HUR) a anunțat că Rusia ia în calcul opțiuni pentru a lovi stații de transformare conectate la centrale nucleare, în încercarea de a forța Kievul să accepte condiții de capitulare.

„Prin distrugerea sau scoaterea din funcțiune a acestor stații, Moscova urmărește să deconecteze unitățile centralelor nucleare de la sistemul energetic național, lăsând civilii complet fără electricitate și căldură”, se arată în raportul serviciului de informații.

Până la jumătatea lunii ianuarie 2026, forțele ruse efectuaseră operațiuni de recunoaștere asupra a zece obiective energetice critice din nouă regiuni ale Ucrainei, potrivit HUR.