Scufundări doar în locuri amenajate și fără consum de alcool: Salvatorii îndeamnă cetățenii la prudență, în timpul ritualului de Bobotează

În contextul sărbătorii creștine „Botezul Domnului”, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe regulile de siguranță, pentru a preveni incidentele care pot surveni în timpul ritualului de scufundare în apele reci.

În acest sens, salvatorii vin cu următoarele recomandări:

– Participarea la ritualul de scufundare trebuie realizată doar în locuri autorizate și sub supravegherea salvatorilor;

– Persoanele cu probleme de sănătate, copiii, vârstnicii și femeile însărcinate sunt îndemnate să evite scufundările în apele reci;

– Intrarea în apă trebuie să fie făcută treptat, fără expunere prelungită, pentru a preveni șocul termic;

– Este strict interzis consumul de băuturi alcoolice înainte sau după participarea la ritual;

– Persoanele sunt îndemnate să evite aglomerația și îmbulzeala;

– La intrarea în apă, oamenii sunt îndemnați să folosească scările sau balustradele amenajate, pentru a preveni alunecările și accidentările;

– După ieșirea din apă, se recomandă încălzirea treptată a organismului, prin îmbrăcarea hainelor uscate și consumul de ceaiuri sau alte băuturi calde, fără alcool.

Creștinii ortodocși pe stil vechi sărbătoresc astăzi, 19 ianuarie, Botezul Domnului. În această zi, se săvârșește slujba de sfințirea apelor, cunoscută ca Agheasmă Mare.