Usatîi le-a adus deputaților cărți: Ca să nu facă mari greșeli în Parlament

Renato Usatîi a venit în Parlament cu 101 de cărți, pe care le va oferi tuturor deputaților Republicii Moldova. Cartea „Din lumea a treia în prima. Potrivit lui Usatîi, „Povestea Singapore”, semnată de fostul lider singaporez Lee Kuan Yew, este un exemplu elocvent despre cum una dintre cele mai sărace țări a devenit una dintre cele mai prospere în doar 35 de ani.

„Este o carte despre cum voința, disciplina și responsabilitatea pot schimba destinul unei țări întregi. Această carte ar trebui citită de fiecare politician, funcționar și tânăr care vrea să înțeleagă cum se construiește un stat puternic, respectat și modern”, a declarat Renato Usatîi, transmite Știri.md.

Liderul Partidului Nostru a subliniat că exemplul Singaporeului demonstrează că dezvoltarea unui stat nu depinde în primul rând de resurse, ci de oameni, reguli clare și curajul de a lua decizii dificile.

„Lee Kuan Yew demonstrează prin această carte că succesul unei țări nu începe cu resursele, ci cu oamenii, reguli clare și curajul de a lua decizii grele. Este una dintre puținele cărți care te face să privești altfel viitorul statului, al economiei și al societății”, a spus Renato Usatîi.

Renato Usatîi a amintit că de Ziua Lecturii, organizată în Parlament, a promis că fiecare deputat va primi câte un exemplar al cărții, atât în limba de stat, cât și în limba rusă.

„Ca să nu facă mari greșeli în Parlament, o să le prezint cartea. Poate îi va ajuta să aibă amendamente corecte, inclusiv pe cei de la guvernare”, a adăugat Renato Usatîi.