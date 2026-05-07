Maxim Moroșan a părăsit Transnistria și se ascunde în Rusia

Maxim Moroșan, fost reprezentant al Partidului Socialiștilor la Bălți și figurant în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă și destabilizarea situației după alegeri, ar fi părăsit regiunea transnistreană și s-ar fi refugiat în Federația Rusă. Informația a fost comunicată pentru publicația poloneză VT Moldova News de surse din cadrul Inspectoratului General al Poliției.

Potrivit acelorași surse, Moroșan nu s-ar mai afla pe teritoriul regiunii transnistrene, unde anterior ar fi încercat să se ascundă de oamenii legii. Deocamdată, autoritățile nu au confirmat oficial dacă acesta a fost scos din regiune și transportat în Federația Rusă.

Dispariția lui Maxim Moroșan este legată de un dosar mai amplu privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare pe teritoriul Republicii Moldova. În septembrie 2025, presa de la Chișinău a scris că Moroșan, vizat în ancheta privind instruirea unor cetățeni moldoveni în Serbia, s-ar fi ascuns în regiunea transnistreană. Potrivit relatărilor publicate atunci, nu existau date oficiale privind o traversare legală a frontierei de stat.

Dosarul vizează grupuri de cetățeni moldoveni care, potrivit Poliției, ar fi fost instruiți în Serbia de persoane afiliate structurilor ruse pentru tactici de atac, opunere de rezistență față de forțele de ordine și acțiuni de destabilizare în context electoral. Poliția a anunțat, la 22 septembrie 2025, că au fost efectuate 250 de percheziții, iar 74 de persoane au fost reținute pentru 72 de ore.

Ulterior, pe 27 octombrie 2025, oamenii legii au efectuat noi percheziții în nordul țării, inclusiv în dosarul instruirilor din Serbia. Ziarul de Gardă a relatat că printre persoanele vizate s-a numărat și consilierul municipal de la Bălți, Maxim Moroșan, care a confirmat public că unul dintre automobilele sale a fost ridicat de oamenii legii.

La 29 octombrie 2025, PCCOCS a anunțat că, în același dosar, un funcționar public cu rol de conducere în administrația publică locală a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar în privința unei alte persoane a fost aplicată interdicția de a părăsi țara. Procurorii susțin că, începând cu iulie 2025, un grup organizat ar fi acționat contra cost pentru pregătirea unor acțiuni ilegale de amploare, inclusiv împotriva unor edificii de stat și obiective strategice.

Partidul Socialiștilor a negat implicarea reprezentanților săi în pregătirea acțiunilor de destabilizare și a calificat acuzațiile drept „fabricate” și parte a unei „comenzi politice”.

Maxim Moroșan a mai figurat anterior în mai multe controverse publice. În iunie 2024, acesta a fost reținut după o altercație produsă la Bălți, dosar în care presa a scris că risca până la cinci ani de închisoare. În aprilie 2024, Moroșan a anunțat că i-a fost interzisă intrarea în România, susținând că autoritățile române l-au considerat o amenințare pentru securitatea națională.

De asemenea, Moroșan a fost criticat de organizații media după ce a lansat atacuri verbale la adresa jurnaliștilor Nord News. Centrul de Investigații Jurnalistice a scris că acesta i-a numit pe jurnaliști „agenți de influență”, după publicarea unui material despre folosirea campaniilor sociale în scop politic. Publicația Nokta a relatat, la rândul său, că Moroșan a folosit calificative ofensatoare la adresa redacției Nord News, inclusiv „agenți de influență”, „inoagenți” și „scriitori ieftini”.