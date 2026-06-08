Cerul s-a luminat brusc: Imagini cu explozia presupusei drone căzute la Lopatna

Momentul exploziei presupusei drone căzute în extravilanul satului Lopatna din raionul Orhei a fost surprinsă de camerele de supraveghere.

Incidentul a fost semnalat noaptea trecută. Imaginile video au surprins momentul în care cerul a fost luminat de explozie. Ulterior, acestea au fost publicate pe rețelele sociale.

De menționat că la fața locului au intervenit serviciile specializate, iar zona a fost securizată. Potrivit Poliției, victime nu au fost înregistrate.