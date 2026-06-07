Republica Moldova rămâne o sursă majoră pentru piața neagră de tutun din Europa

Republica Moldova rămâne o sursă majoră pentru piața neagră de tutun din Europa, atât ca destinație, cât și ca sursă pentru statele din UE. În 2025, consumul ilegal de țigări în Europa a ajuns la 41,8 miliarde de unități (10,3% din total), cu o creștere de 7% față de anul anterior.

Pierderile estimate pentru veniturile fiscale sunt de 16,7 miliarde de euro. Conform raportului KPMG, produsele contrafăcute reprezintă 44% din piața neagră europeană, iar Moldova este menționată ca o sursă importantă de aprovizionare pentru țările vecine, precum România.

Piața neagră a țigaretelor din Europa a atins cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, iar Republica Moldova continuă să joace un rol dublu pe harta contrabandei regionale — atât ca piață de destinație, cât și ca importantă sursă de aprovizionare ilegală pentru unele state din Uniunea Europeană.

Acestea sunt concluziile celei de-a 20-a ediții a studiului anual privind consumul ilicit de țigări în Europa, realizat de compania de consultanță KPMG la comanda Philip Morris International (PMI).

Europa, asaltată de țigări contrafăcute, iar Moldova, este una din surse

Raportul, care analizează datele consolidate pentru anul 2025, evidențiază o restructurare profundă a rețelelor de contrabandă la nivel continental.

La nivel european, consumul ilegal de țigări a crescut cu peste 7% în 2025, ajungând la 41,8 miliarde de țigarete (reprezentând 10,3% din totalul consumului din UE).

Astfel în 2025, ţigările ilicite din UE au reprezentat mai mult de una din zece ţigări, pentru prima dată din 2014, iar pierderile

estimate au ajuns la 16,7 miliarde de euro la nivelul veniturilor fiscale.

Principala tendință macro identificată de KPMG este explozia produselor contrafăcute, care au depășit contrabanda tradițională și reprezintă acum 44% din totalul pieței negre europene.

În acest context regional, Republica Moldova este nominalizată drept unul dintre principalele surse de proveniență a fluxurilor ilicite care alimentează țările vecine, în special România.

Alături de Bulgaria și de produsele din zonele Duty-Free, fluxurile provenite din Republica Moldova definesc structura pieței ilicite din regiune.