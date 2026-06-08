După ani de degradare, Circul din Chișinău ar putea fi reconstruit în următorii 3 ani

După ani de degradare și incertitudine, Circul din Chișinău ar putea intra într-un amplu proces de reconstrucție. Autoritățile estimează că lucrările ar putea începe anul viitor, iar noua clădire, concepută ca un spațiu cultural multifuncțional, ar putea fi finalizată în aproximativ trei ani. Declarațiile au fost făcute de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră”.

Ministrul a precizat că proiectul nu este inclus în Planul de creștere economică finanțat de Uniunea Europeană, deși a fost analizat inițial printre proiectele culturale care ar fi putut beneficia de acest mecanism de finanțare.

Potrivit lui Cristian Jardan, reconstrucția Circului este, în prezent, unul dintre cele mai avansate proiecte ale Ministerului Culturii din punct de vedere al documentației tehnice. În ultimii ani, Uniunea Europeană a sprijinit lucrări importante la edificiu, inclusiv reabilitarea acoperișului și a vitraliilor, precum și elaborarea unor documentații tehnice.

„În prezent, noi suntem din punct de vedere documentar cei mai avansați cu clădirea circului. Noi am avut sprijinul enorm al UE, acoperișul și cu vitraliile s-au investit peste 2 milioane de euro, inclusiv în documentație pe inginerie, amenajarea teritoriului, fațadă etc.”, a declarat ministrul.

Oficialul a menționat că documentația existentă este valabilă, însă înainte de lansarea șantierului mai trebuie realizate un studiu de fezabilitate și o expertiză tehnică, prevăzute pentru acest an.

„Noi acum suntem destul de avansați, documentația este valabilă. Mai avem nevoie de un studiu de fezabilitate și o expertiză tehnică pe care o facem în acest an”, a explicat Cristian Jardan.

În paralel, Ministerul Culturii poartă discuții cu Ministerul Finanțelor pentru identificarea resurselor necesare și includerea proiectului în planificarea bugetară pentru următorii ani.

„Eu tare sper, avem discuții cu Ministerul Finanțelor și alocări pentru următorii ani, prin care noi să începem șantierul anul viitor și în trei ani să avem o clădire multifuncțională”, a afirmat ministrul.

Valoarea estimată a investiției se ridică la aproximativ 300 de milioane de lei. Potrivit autorităților, obiectivul este transformarea Circului din Chișinău într-un spațiu cultural modern, capabil să găzduiască diverse tipuri de evenimente și activități artistice.