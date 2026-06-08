După furtună, urmele dezastrului rămân vizibile în mai multe localități

Ploi torențiale, inundații și o infrastructură depășită de forța naturii. În doar câteva ore, zeci de localități din Republica Moldova și sute de gospodării au fost inundate. Oamenii au privit neputincioși cum apa năvălește în beciuri, grădini și tulbură fântânile.

Autoritățile au intervenit pentru a limita pagubele, dar în multe localități urmele dezastrului sunt încă vizibile.

„Natura și-a arătat, din plin, forța. În doar câteva ore, ploile abundente au transformat străzi în râuri și au provocat probleme în mai multe localități din țară. În urma furtunii, oamenii au rămas să facă față consecințelor, iar urmele lăsate de ape se văd încă peste tot în jur”, relatează jurnalistul Alex Macovei.

Localitatea Puhoi se numără printre cele mai afectate. Autoritățile locale au cerut ajutor, iar intervențiile pentru lichidarea efectelor ploilor abundente sunt în desfășurare.

„Am invitat și un specialist tehnic, care să ne ajute să evaluăm pagubele de pe drumurile locale, concomitent cu Secția Situații Excepționale Ialoveni vom merge prin gospodăriile oamenilor să ajutăm cu pomparea apei din beciuri. Și, totodată, am îndemnat oamenii să vină cu cereri în cazul în care au pagube considerabile în urma ploilor abundente”, a declarat primarul din Puhoi, Nadejda Carajea.

Potopul a creat probleme și în alte localități din centrul R. Moldova. Debitul apelor a depășit cotele medii ale ultimilor ani.

„Undeva 15 mii de tone de apă au trecut timp de șase ore au trecut pe aici. O să vedeți localitatea Homuteanovca, avem foarte multe gospodării inundate. Dar din ceea ce vedem, și vedeți că aici se concentrează apa, cred că apa o să curgă acolo”, a menționat primarul localității Gangura, Marcel Bobeica.

A fost prăpăd și în localitatea Homuteanovca din raionul Ialoveni. Autoritățile continuă intervențiile în localitățile afectate. În unele zone au fost mobilizați și militarii.

„Chiar dacă infrastructură era și este proiectată pentru un volum mare de apă, a depășit chiar și volumele proiectate. Trebuie să intervenim, trebuie să fim gata n-avem încotro. Suntem într-o perioadă de schimbări climaterice. Ele nu bat la ușă, ele deja sunt în casă. Totu-i sub control, dacă o să fie nevoie de utilaje, o să mobilizăm și o să discutăm și cu agenții economici care au utilajele necesare. O să-i rugăm le pună la dispoziție”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Oamenii sunt îndemnați să urmărească recomandările autorităților și să apeleze numărul 112 doar în situații reale de urgență.