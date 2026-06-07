Curtea de Apel, gata să pronunțe sentința într-unul dintre dosarele lui Stoianoglo

Curtea de Apel a stabilit pentru data de 14 iulie, ora 14:00, pronunțarea hotărârii în dosarul în care fostul procuror general Alexandr Stoianoglo este judecat pentru presupus exces de putere și depășirea atribuțiilor de serviciu. În același dosar figurează și o fostă angajată a Procuraturii Generale.

Cauza vizează acordarea unei indemnizații de aproximativ 270.000 de lei fostului șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Nicolae Chitoroagă, la încetarea activității sale în sistem.

În februarie 2024, Judecătoria Chișinău a decis achitarea lui Stoianoglo, constatând lipsa probelor care să-i demonstreze vinovăția. Ulterior, Procuratura Anticorupție a contestat sentința la Curtea de Apel.

Acuzatorii de stat au solicitat o pedeapsă de opt ani de detenție într-un penitenciar de tip semiînchis pentru fostul procuror general.

Stoianoglo respinge acuzațiile și susține că nu există dovezi care să arate că ar fi acționat intenționat pentru a-l favoriza pe Nicolae Chitoroagă.

„Nu există probe împotriva mea care ar confirma că eu, Alexandr Stoianoglo, semnând ordinul din 2020, aș fi acționat intenționat în scopul favorizării lui Nicolae Chitoroagă, astfel încât acestuia să-i fie achitată ilegal suma de 163 de mii de lei, urmărind scopul de a obține pentru mine avantaje materiale sau nepatrimoniale. Acuzatorii de stat au încercat să inducă în eroare instanța insinuând încălcarea unor instrucțiuni care se referă la proceduri de evidență și a circuitului intern al documentelor Procuraturii Generale”, a declarat Stoianoglo, înainte de ședința de pronunțare de la Judecătoria Chișinău.

La rândul său, procurorul de caz Petru Iarmaluc afirma că Stoianoglo cunoștea faptul că plata indemnizației nu era permisă și că, prin urmare, ar fi comis un abuz.

Dosarul a fost inițiat în decembrie 2021 de procurorul desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor pentru investigarea cazului Stoianoglo. Potrivit anchetatorilor, fostul procuror general și ex-șefa Secției resurse umane, Maria Cobzari, ar fi dispus acordarea nejustificată a indemnizației respective.

Atât Alexandr Stoianoglo, cât și Maria Cobzari pledează nevinovați. Fostul procuror general a declarat anterior că singurul document semnat de el a fost ordinul privind încetarea mandatului lui Chitoroagă, iar Maria Cobzari a calificat dosarul drept un „show”.

Decizia Curții de Apel urmează să fie anunțată pe 14 iulie.