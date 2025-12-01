CFM menține tarife reduse la transportul cerealelor, cu până la 42% mai ieftin

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) anunță că tarifele pentru transportul cerealelor rămân printre cele mai avantajoase, fiind semnificativ mai mici în comparație cu transportul altor categorii de mărfuri.

Potrivit instituției, menținerea acestor costuri reduse este posibilă datorită unor măsuri interne de optimizare, inclusiv economii stricte la consumul de combustibil, resurse energetice, cheltuieli de întreținere, precum și reorganizarea personalului.

„Tarifele preferențiale au fost introduse inițial la 1 ianuarie 2023 și au fost păstrate neschimbate timp de trei ani. Începând cu 1 octombrie 2025, costul transportului cerealelor a fost ajustat cu o creștere minimă de 7%, deși, conform calculelor economice, majorarea justificată ar fi putut ajunge până la 15%. Chiar și în aceste condiții, transportul cerealelor continuă să beneficieze de reduceri importante – de până la 42% față de tariful de bază, măsură aplicată pentru susținerea fermierilor și facilitarea exportului produselor agricole. De asemenea, lista rutelor disponibile pentru transport a fost extinsă”, explică CFM.

Datele întreprinderii arată că, în lunile octombrie–noiembrie 2025, volumul transporturilor de cereale a crescut de 1,5 ori comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Totuși, chiar și după ajustarea tarifelor, venitul obținut din aceste servicii acoperă aproximativ 60% din costul de producție.

Calea Ferată din Moldova subliniază că o eventuală scădere a exporturilor de cereale nu este determinată de tarifele de transport, ci de alți factori esențiali, precum sezonul agricol, calitatea recoltei, situația prețurilor pe piața internațională, cererea externă și contextul regional.

Prin politica tarifară actuală, întreprinderea își propune să păstreze echilibrul dintre eficiența economică și sprijinul oferit sectorului agricol, menținând condiții logistice accesibile pentru producători și exportatori. CFM declară că va continua să susțină mediul agricol prin soluții de transport adaptate nevoilor pieței și orientate spre dezvoltarea comerțului extern.