Dosarul lui Guțul și Popan, blocat la Curtea de Apel din cauza lipsei de magistrați

Dosarul în care Evghenia Guțul și Svetlana Popan au fost condamnate la închisoare este temporar blocat. Magistrații Curții de Apel Centru examinează recursul depus de avocați, însă procedura a fost întreruptă după ce unul dintre judecători a picat vetting-ul și urmează să fie înlocuit. Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii recunosc că procedura de vetting a creat o criză de judecători și la curțile de Apel, iar acest lucru afectează soluționarea dosarelor pe rol.

Contestațiile avocaților Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan au ajuns pe masa judecătorilor Curții de Apel Centru la începutul lunii octombrie, după condamnarea celor două la închisoare, de către instanța de fond.

Completul de magistrați era format din Eugeniu Beșelea, Vitalie Budeci și Olga Cojocaru. După cel puțin 10 ședințe de judecată, procesul a fost pus pe pauză, în data de 6 noiembrie. Magistrata Olga Cojocaru nu a promovat vetting-ul și a contestat raportul CSM. Acum, conducerea instanței urmează să o înlocuiască.

„La Curtea de Apel Centru, inclusiv în cauza Guțul, o să decidă completul de judecată dacă reia sau nu examinarea acestei cauze din cauza modificării completului de judecare. Din moment ce judecătorul care este subiect contestă hotărârea Consiliului, care este de eliberare din funcție, și până Curtea Supremă dă o soluție pe caz, judecătorul rămâne a fi judecător. I se păstrează salariu, funcția. Doar că în această perioadă el nu poate înfăptui justiția”, a menționat președintele CSM, Sergiu Caraman.

Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii recunosc că procesul de evaluare externă a judecătorilor afectează desfășurarea proceselor și în instanțele de apel.

Potrivit CSM, doar 50 la sută dintre judecătorii de la curțile de apel promovează vetting-ul. Cea mai mare criză s-a înregistrat la Curtea de Apel Centru. În prezent, cinci magistrați din această instanță au picat examenul de integritate.

„La Curtea de Apel Centru activează 31 de magistrați. Nouă dintre ei sunt numiți prin transfer. În prezent, aproape 50 la sută dintre funcțiile vacante rămân neocupate. În instanța sunt la ora actuală peste 24.000 de dosare. Un calcul matematic ne arata ca unui singur judecător îi revin în jur de 850 de dosare”, relatează jurnalista Angelica Ungureanu.

„Evident că lucrul acesta afectează termenii de examinare a cauzelor, încărcătura per judecător este una mare. Judecătorii examinează de două ori mai multe dosare decât ar examina ei dacă toate funcțiile ar fi fost ocupate. Acum, noi întreprindem toate măsurile ca să anunțăm concursuri pe aceste posturi care sunt vacante. Am anunțat în anul 2025 cel puțin șase concursuri la Curtea de Apel Centru”, a menționat președintele CSM, Sergiu Caraman.

Experții în justiție spun că procesele din dosarele de rezonanță vor fi grav afectate dacă, în cel mai scurt timp, nu se va rezolva problema crizei de magistrați din instanțe.

„Nu este vorba doar despre dosarul Guțu, sunt o sumedenie de doare care au aceeași soartă, în condițiile în care un judecător nu a promovat vettingul și a contestat hotărârea CSM, cumva dosarul rămâne într-un regim de standby, hai să-in spunem așa. Reforma care a fost chibzuită, iată vedem efectele ei imediate. Nu-i vorba doar de tergiversare dosarelor, dar și de crearea situației artificiale, unde tergiversarea vine de la sine, fără a veni de la o parte, care veșnic este blamată că întinde dosarele”, a declarat expertul WatchDog, Alexandru Bot.

Pe 5 august, Evghenia Guțul a fost condamnată de prima instanță la 7 ani de închisoare, iar Svetlana Popan – la 6 ani de detenție, pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” și a unui concurent electoral susținut de Ilan Șor. Ambele au fost arestate direct din sala de judecată până la o sentință definitivă. Atât Guțul, cât și Popan, pledează nevinovat.