Militarii moldoveni au defilat primii la parada din București, de Ziua României

Militarii moldoveni au defilat primii dintre toți militarii participanți la parada din Piața Arcului de Triumf din București, cu prilejul Zilei Naționale a României. La eveniment a fost prezent ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi.

Detașamentul moldovenesc, în frunte cu locotenentul major Boris Răileanu, a fost format din pacificatori ai Batalionului 22 de menținere a păcii „Căști Albastre”, precum și din Grupul port-drapel, reprezentat de militarii din Garda de Onoare.

Contingentul de moldoveni a defilat alături de militari români și de detașamentele străine dislocate în România. Evenimentul a inclus 21 de salve de tun, tehnică militară, peste 2.900 de militari și specialiști.

Republica Moldova participă la parada militară de 1 decembrie din România începând cu 2014.

La eveniment a fost prezentă conducerea statului român, printre care președintele României, Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților și președintele Senatului, Mircea Abrudean.

„Românii pot și România poate să treacă peste greutăți, să urce mai sus, să construiască un viitor mai bun”, a fost mesajul transmis de prim-ministrul Ilie Bolojan pe pagina sa oficială.

Parada a marcat deschiderea tuturor activităților dedicate Zilei Naționale a României.

De Ziua Națională a României sunt organizate evenimente și la Alba Iulia, orașul unde a fost decisă unirea Transilvaniei cu România în 1918. Programul include, începând cu ora 13:15, o ceremonie militară de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul „Marii Uniri”, urmată, de la ora 14:00, de ceremonia militară cu defilare de trupe și tehnică de luptă pe Bulevardul 1 Decembrie 1918.