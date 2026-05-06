CFM și-a achitat integral restanțele salariale către angajați

Angajații întreprinderii „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și-au primit integral salariile restante, după ce, la sfârșitul lunii aprilie 2026, au fost achitate toate datoriile salariale acumulate în ultimii ani, anunță autoritățile.

Vicepremierul Vladimir Bolea a declarat, într-o conferință de presă, că situația financiară a companiei a fost stabilizată, iar instituția a trecut, în opinia sa, de la o stare de blocaj la una de funcționare normală.

Potrivit acestuia, la finalul anului 2024 restanțele salariale se ridicau la aproximativ 144 de milioane de lei, au fost reduse la 49 de milioane de lei la sfârșitul lui 2025, iar la 30 aprilie 2026 au fost lichidate complet. În prezent, peste 3.400 de angajați ai CFM sunt remunerați la zi.

„Achitarea salariilor este condiția de bază pentru funcționarea oricărei instituții. Fără oameni plătiți corect nu poate exista reformă și nici infrastructură funcțională”, a declarat Bolea.

Oficialul a precizat că redresarea companiei a fost posibilă în urma unor măsuri de reorganizare managerială, ajustare a cheltuielilor și orientare către activități generatoare de venituri, cu scopul de a asigura sustenabilitatea întreprinderii.

Datele prezentate arată că veniturile CFM au crescut de la peste 702 milioane de lei în 2024 la aproximativ 1,28 miliarde de lei în 2025. La sfârșitul lunii aprilie 2026, încasările preliminare erau estimate la circa 232,3 milioane de lei.

Ministrul a subliniat și importanța reactivării unor segmente de cale ferată, precum Cantemir–Fălciu și Cahul–Giurgiulești, inclusiv porțiunea din Văleni, care asigură accesul către Portul Internațional Liber Giurgiulești.

Potrivit autorităților, aceste rute ar urma să contribuie la diversificarea coridoarelor de transport, reducerea presiunii asupra infrastructurii rutiere și creșterea volumului de mărfuri tranzitate, inclusiv prin conectarea la rețeaua feroviară europeană.