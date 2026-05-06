Adio, gaze din Rusia și Orientul Mijlociu: Norvegia reînvie fantomele din Marea Nordului pentru a salva Europa

Norvegia a decis să redeschidă trei zăcăminte de gaze din Marea Nordului, închise încă din secolul trecut, într-un moment în care Europa încearcă să își consolideze securitatea energetică și să reducă dependența de livrările din Rusia și Orientul Mijlociu, relatează Financial Times.

Guvernul de centru-stânga de la Oslo a anunțat marți că zăcămintele Albuskjell, Vest Ekofisk și Tommeliten Gamma vor reveni în producție începând cu anul 2028, la aproape patru decenii după ce au extras ultimele cantități de gaze naturale.

Germania și Marea Britanie, principalele ținte ale noilor livrări

Autoritățile norvegiene susțin că reluarea exploatării are rolul de a răspunde cererii tot mai mari din partea Germaniei și Marii Britanii, doi dintre cei mai importanți clienți europeni ai Norvegiei.

„Producția norvegiană de petrol și gaze reprezintă o contribuție importantă la securitatea energetică a Europei. Dezvoltarea unor noi zăcăminte de gaze ajută Norvegia să mențină livrări ridicate pe termen lung”, a declarat ministrul Energiei, Terje Aasland.

Oficialul norvegian a subliniat că importanța strategică a proiectului a crescut după invazia Rusiei în Ucraina și în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

„Acest aspect a căpătat o importanță sporită în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina și a conflictului din Orientul Mijlociu”, a adăugat ministrul.

Norvegia profită de criza energetică europeană

Norvegia a devenit în ultimii ani principalul furnizor de gaze naturale pentru multe state europene, după reducerea drastică a importurilor din Rusia.

Oslo încearcă să își consolideze poziția de „furnizor democratic” de energie pentru Europa, folosind acest statut inclusiv în negocierile cu Bruxelles-ul pe alte dosare economice și politice.

Ecologiștii și stânga critică dur decizia

Anunțul guvernului norvegian a provocat reacții puternice din partea organizațiilor de mediu și a unor partide de stânga care susțin actuala coaliție guvernamentală.

Criticii acuză executivul că redeschiderea unor zăcăminte vechi contrazice obiectivele climatice asumate de Norvegia și de Uniunea Europeană privind reducerea emisiilor și tranziția verde.