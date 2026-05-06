Promo-LEX: Statutul victimelor regimului de la Tiraspol trebuie recunoscut oficial

Republica Moldova nu dispune încă de un cadru normativ clar pentru reglementarea statutului victimelor regimului de la Tiraspol și al persoanelor strămutate intern. La o masă rotundă organizată de Asociația Promo-LEX, participanții au cerut un mecanism funcțional de recunoaștere a statutului de victimă și acces automat la servicii medicale și de reabilitare pentru persoanele supuse torturii sau tratamentelor inumane.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, experți în drepturile omului și membri ai societății civile. Discuțiile au vizat dificultățile cu care se confruntă persoanele afectate de abuzurile comise în regiunea transnistreană.

Experții Promo-LEX au semnalat mai multe lacune sistemice: lipsa unui mecanism oficial de recunoaștere a statutului de victimă, accesul limitat la servicii sociale și medicale și coordonarea deficitară între instituții. De asemenea, au fost menționate întârzieri în promovarea modificărilor legislative din domeniul protecției sociale.

În cadrul discuțiilor a fost evidențiată și necesitatea alinierii legislației naționale la standardele europene privind protecția victimelor criminalității, în contextul integrării europene a Republicii Moldova. Participanții au subliniat importanța cooperării interinstituționale și a implicării societății civile în elaborarea politicilor publice.

Masa rotundă cu genericul „Sprijinul acordat victimelor regimului de la Tiraspol: de la vidul juridic la un mecanism funcțional de protecție” a fost organizată cu sprijinul financiar al Fundației Soros Moldova și al National Endowment for Democracy.