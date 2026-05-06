VIDEO: Kievul susține că a lovit o uzină militară din Rusia, la peste 1.500 km, cu rachete „Flamingo”. Presa rusă anunță două decese și zeci de răniți

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că forțele ucrainene au lovit un obiectiv militar-industrial din Ceboksarî, situat la peste 1.500 de kilometri de frontieră, folosind rachete de croazieră de tip „F-5 Flamingo”.

Potrivit liderului de la Kiev, atacul a avut loc în noaptea de 4 spre 5 mai și a vizat, între altele, instalații ale complexului militar-industrial rus. Operațiunea ar fi fost desfășurată în cadrul acțiunilor de tip „Deep Strike” ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

„Au fost lansări de luptă cu rachete de croazieră F-5 Flamingo asupra mai multor ținte ale inamicului, inclusiv obiective din industria de apărare din Ceboksarî”, a declarat Zelenski.

Our long-range sanctions continue to provide an entirely just response to Russian strikes.



Last night, combat launches of F-5 Flamingo cruise missiles were carried out as part of the Armed Forces’ Deep Strike operation against several enemy targets, including military-industrial… pic.twitter.com/ndxnuIenyO— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)May 5, 2026Click to accept marketing cookies and enable this content

Potrivit liderului de la Kiev, instalația lovită producea echipamente de protecție și automatizare, precum și componente de navigație utilizate de marina rusă, industria de rachete, aviație și tehnica blindată. Președintele ucrainean a afirmat că astfel de acțiuni reprezintă un răspuns la atacurile ruse asupra Ucrainei și a reiterat apelul ca Rusia să oprească războiul și să treacă la negocieri reale.

Ulterior, surse din presa rusă, apropiate autorităților, au relatat că în urma atacului ar fi murit două persoane, iar numărul răniților ar fi în creștere. Unele publicații indică peste 30 de persoane rănite, inclusiv un copil, iar un rănit ar fi în stare gravă. Deocamdată, nu există o confirmare oficială privind bilanțul victimelor.

Imagini apărute pe rețelele sociale arată avarii la blocuri de locuințe din zonă. Comitetul de Investigații al Rusiei a anunțat deschiderea unei anchete în acest caz.

При атаке беспилотников на Чебоксары погибли два человека — Baza и RT



Гибель людей из-за ударов ВСУ по городу подтвердили также в пресс-службе СК. Число жертв в ведомстве не уточнили.



Пострадали 34 человека, в том числе ребенок, утверждает Baza. По информации телеграм-канала,… pic.twitter.com/TPFgXsdhMW— Новая газета Европа (@novayagazeta_eu)May 5, 2026Click to accept marketing cookies and enable this content

Presa locală susține că o dronă ar fi lovit etajul șase al unui imobil, provocând un incendiu și evacuarea locatarilor. Autoritățile au suspendat transportul public, au deschis centre de cazare temporară și au trecut școlile în regim online. Primarul orașului, Stanislav Trofimov, a declarat că situația este în curs de gestionare.

Atacurile cu drone au vizat atât orașul Ceboksarî, cât și zonele din jur, fiind raportate și lovituri repetate. Autoritățile regionale analizează posibilitatea instituirii stării de urgență, pe fondul intensificării acestor atacuri.

Чебоксары. Есть погибшие… pic.twitter.com/eRYaGsanqY— Семенов Семен (@semenov2307)May 5, 2026Click to accept marketing cookies and enable this content

Anterior, autoritățile ucrainene au raportat că același obiectiv industrial din Ceboksarî, asociat companiei „VNIIR-Progress”, a mai fost vizat de atacuri cu drone. Potrivit surselor, instalația produce echipamente utilizate în sistemele militare ruse.

În context, oficiali ruși au avertizat asupra unor posibile „lovituri de represalii”, în special în cazul unor tentative de perturbare a paradei de 9 mai de la Moscova. La rândul său, Zelenski a anunțat că Ucraina este dispusă la un regim de încetare a focului, dar va răspunde „în mod simetric” dacă atacurile ruse vor continua.