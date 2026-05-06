Prima reacție a lui Plahotniuc după sentință: Condamnarea a fost dictată politic

Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, a venit cu o reacție după încheierea primei etape a procesului de judecată în dosarul său. Într-un mesaj public, acesta a calificat sentința drept una „dictată politic” și a susținut că procesul ar fi fost influențat de actuala guvernare.

Plahotniuc afirmă că decizia instanței ar fi fost cunoscută din timp și a acuzat presiuni asupra magistraților prin mecanismul de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor.

„Știu că pentru multă lume sentința de condamnare era cunoscută din timp. Nici nu putea fi altfel în condițiile în care judecătorii erau supuși vettingului galben, care le decidea cariera, iar procurorul pe caz a primit imediat după condamnarea mea promovarea vettingului, ca o recompensă pentru dosarul pe care l-a întocmit împotriva mea”, a declarat acesta.

Fostul politician susține că influențele politice asupra justiției ar fi „evidente” și că procesul nu ar reprezenta „un triumf al legii”, ci „triumful puterii politice asupra legii”.

„Totul e atât de vizibil și la suprafață, toate influențele politice sunt atât de evidente, toate comenzile date de sus sunt atât de vădite, încât doar naivii pot crede că în aprilie s-a produs un act de triumf al legii. Din contra, acela a fost, de fapt, triumful puterii politice asupra legii”, a afirmat Plahotniuc.

Acesta a criticat modul în care s-a desfășurat procesul, invocând presupuse lacune în administrarea probelor, limitarea timpului pentru studierea dosarului, incompatibilitatea unor judecători și excluderea unor martori ai apărării.

„Acest proces de judecată atât de discreditat, care s-a desfășurat cu atât de multe lacune de partea probatorie, cu limitarea în timp a inculpatului pentru studierea dosarului, cu judecători incompatibili cu cazul examinat și ținuți în șah de vettingul PAS-ului, cu selectarea și excluderea părtinitoare a martorilor apărării, cu o presiune mediatică fără precedent, face ca întregul eșafod politic ridicat împotriva mea să se dărâme în viitor”, a declarat fostul lider democrat.

Vladimir Plahotniuc a anunțat că dosarul va fi contestat în instanțe superioare, inclusiv europene și internaționale, unde, potrivit lui, „erorile grave de procedură” și „lacunele în probatoriu” ar urma să fie scoase la iveală.

„Imediat ce dosarul meu va fi înaintat către niveluri judecătorești superioare, inclusiv europene și internaționale, lacunele în probatoriu și erorile grave de procedură vor fi scoase la iveală, cu consecințele de rigoare”, a susținut acesta.

Fostul politician a mai declarat că „ipotezele, alegațiile și părerile” incluse în dosar nu reprezintă probe și că sentința de condamnare ar fi fost exclusiv politică.

„Dovezi concrete n-au existat și nu există, ele nu pot exista. Prin urmare, sentința de condamnare în prima instanță a fost una exclusiv dictată politic”, a afirmat Plahotniuc.

Totodată, acesta și-a exprimat speranța că instanțele superioare vor analiza cazul „în mod onest, profesionist și critic” și nu a exclus posibilitatea unei rejudecări cu un nou complet de judecată.

„Eu sunt convins de partea mea de dreptate și am încredere că viitorul le va așeza pe toate la locul lor”, a conchis Vladimir Plahotniuc.

Amintim că, pe 22 aprilie, fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul „frauda bancară”, unul dintre cele mai sonore cazuri din istoria Republicii Moldova. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în lipsa inculpatului, care a refuzat să fie escortat în judecată. Instanța a decis executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, precum și interdicția de a deține funcții legate de gestionarea activităților financiare și a bunurilor materiale ale altor persoane timp de cinci ani.

Totodată, judecătorii au dispus încasarea din contul lui Plahotniuc a sumei de aproximativ 60 de milioane de dolari, prejudiciu cauzat prin devalizarea Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank, inclusiv dobânzile prevăzute de lege. Toate sechestrele aplicate în acest dosar au fost menținute, valoarea acestora depășind un miliard de lei. Procurorii au arătat că fostul lider democrat ar fi beneficiat de zeci de milioane de dolari și euro din credite frauduloase, bani investiți ulterior în bunuri mobile și imobile, inclusiv în achiziția unui avion de tip Embraer Legacy 650 și în diverse afaceri.