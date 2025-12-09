China își extinde ambițiile economice în Moldova, promițând sprijin chiar și după aderarea la UE

China și Republica Moldova deschid un nou capitol în relațiile economice, într-un moment în care Chișinăul avansează pe drumul aderării la Uniunea Europeană. Ambasadoarea Chinei, Dong Zhihua, a transmis că Beijingul vrea să își alinieze proiectele la obiectivele europene ale Moldovei, semnalând o strategie clară: creșterea investițiilor în energie verde, agricultură, industrie și turism, în paralel cu consolidarea relațiilor comerciale deja existente.

Oficiala chineză spune că Beijingul este gata să extindă importurile de produse agricole moldovenești – în special struguri, nuci și alte produse cu potențial pe piața asiatică – subliniind că Moldova poate deveni un furnizor stabil într-un sector cu cerere în creștere. Cooperarea tehnică și investițiile directe rămân prioritare pentru China, care vede în Moldova atât o piață emergentă, cât și un viitor stat membru al UE cu acces extins la piața europeană.

Printre proiectele punctuale menționate se află susținerea pentru dezvoltarea infrastructurii energetice și pentru tranziția către surse verzi. Centrala fotovoltaică de la Criuleni este dată drept exemplu de proiect care ar putea deveni model pentru viitoare investiții similare, într-o țară ce încearcă să își reducă dependențele energetice tradiționale. Beijingul își exprimă disponibilitatea de a participa și la modernizarea infrastructurii, acolo unde interesul economic este comun.

Mesajul politic transmis este unul rar formulat atât de direct: China promite sprijin Moldovei nu doar acum, ci și după aderarea la Uniunea Europeană. Este o garanție care sugerează că Beijingul urmărește o prezență pe termen lung în regiune, chiar și într-un context geopolitic în care Chișinăul își ancorează tot mai ferm viitorul în UE. Pentru Moldova, oportunitățile sunt evidente, dar și provocările – integrarea investițiilor chineze într-un cadru reglementat de normele europene va necesita echilibru, transparență și o strategie clară de protejare a interesului național.