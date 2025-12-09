Șeful Direcţiei Locativ-Comunale Chişinău, Ion Burdiumov, a fost plasat după gratii

Șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei Chișinău, Ion Burdiumov, precum şi unul dintre subalternii săi, Vasile Efros, au fost plasaţi în arest preventiv pentru 30 de zile în penitenciar. Ambii sunt cercetaţi într-un dosar de corupţie.

Un alt şef de secţie din cadrul Direcţiei municipale a primit 30 de zile de arest la domiciliu, iar un angajat public a fost plasat sub control judiciar.

În anchetă au fost reţinuţi şi trei agenţi economici, toţi plasaţi în arest preventiv pentru 30 de zile în penitenciar. Cei patru funcţionari publici şi trei agenţi economici au fost reţinuţi pe 4 decembrie într-un dosar de corupţie privind achiziţiile publice. În timpul percheziţiilor, oamenii legii au găsit peste cinci milioane de lei, în diferite valute, la domiciliile și în birourile suspecţilor.

Potrivit anchetatorilor, persoanele publice vizate în dosar sunt bănuite că, începând cu 2024 și până în prezent, ar fi pus în aplicare o schemă prin care ar fi pretins și primit comisioane ce provin din mai multe licitații.

În schimbul acestor remunerații ilicite, funcționarii ar fi favorizat operatori economici în repartizarea unor contracte publice.

Săptămâna trecută, șapte persoane, printre care patru funcționari publici cu statut de conducători în cadrul DGLCA și trei agenți economici, au fost reținute, fiind bănuite că ar fi pus în aplicare o schemă infracțională de pretindere, acceptare și primire ilegală de comisioane din valoarea licitațiilor adjudecate. Ulterior, instanța de judecată a emis mandate de arestare preventivă pe numele a cinci învinuiți. Totodată, o persoană a fost plasată în arest la domiciliu, iar în privința alteia s-a aplicat controlul judiciar.

În urma perchezițiilor, CNA a ridicat peste cinci milioane de lei, proveniența cărora urmează a fi stabilită.