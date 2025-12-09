Un activist cere să se verifice cui Igor Dodon a acordat cetățenia moldovenească

Figura opoziției transnistrene, Ghenadie Ciorbă, a cerut președintei Maia Sandu să „comande un audit al decretelor predecesorului său, Igor Dodon, privind acordarea cetățeniei și să analizeze temeinic lista persoanelor care au primit cetățenia moldovenească”.

Acesta a emis luni această scrisoare deschisă pe rețelele sociale, explicând că, în timpul activității sale pentru drepturile omului, a aflat despre acordarea nejustificată a cetățeniei moldovenești „mai multor persoane extrem de controversate din perspectiva legislației moldovenești”.

„De exemplu, în toamna anului 2020, practic la sfârșitul președinției sale, președintele Dodon i-a acordat cetățenia lui Ruslan Mova, pe atunci ministrul Afacerilor Interne al Transnistriei, cetățean ucrainean, persoană care a fost ulterior acuzată de mai multe dosare penale pentru încălcarea legii împotriva cetățenilor moldoveni. (…) În baza cetățeniei sale moldovenești, domnul Mova a primit permisiunea de a deține și purta arme de foc…”, a remarcat activistul pentru drepturile omului.

El consideră că, dacă există îndoieli cu privire la integritatea deciziilor luate, actualul președinte are dreptul să revoce decretele predecesorului său.