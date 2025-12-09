Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv încă 30 de zile

Curtea de Apel Centru a admis astăzi recursul procurorilor împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care fostului deputat Vladimir Andronachi i-a fost prelungită măsura preventivă a arestului preventiv cu încă 20 de zile. Curtea de Apel a dispus prelungirea arestului preventiv cu 30 de zile.

Amintim că Vladimir Andronachi, considerat un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc și inculpat în mai multe cauze de rezonanță, a fost reținut pentru 72 de ore, pe data de 2 septembrie, într-un nou dosar penal care vizează infracțiunea de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Judecătorii au admis, pe 5 septembrie, propunerea procurorilor de arestare preventivă a fostului deputat Vladimir Andronachi.

Ultima prelungire a arestului preventiv, pentru o perioadă de 20 de zile, a fost dispusă pe 28 noiembrie. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis parțial demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive. Procurorii au cerut o durată mai mare a măsurii.

Andronachi a fost deputat al Partidului Democrat din Moldova (PDM) între februarie 2015 și iulie 2021, perioadă în care a deținut și funcția de vicepreședinte al formațiunii conduse de Vladimir Plahotniuc.

Numele său figurează în mai multe dosare de mare corupție: „Frauda bancară”, dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte și dosarul „Metalferos”. În noiembrie 2022, după ce a fost expulzat din Ucraina, Andronachi a fost reținut în dosarul „Frauda bancară”, ulterior plasat în arest la domiciliu, iar în august 2023 a fost eliberat sub garanție personală.

În aprilie 2025, numele fostului deputat a apărut și într-un dosar deschis după un accident rutier. Potrivit presei, Andronachi conducea un ATV în orașul Durlești, fiind în stare de ebrietate avansată.