Etichete „eco” pe bandă rulantă: statul anunță ofensivă contra înșelării consumatorilor

Autoritățile anunță că strâng șurubul împotriva comercianților care abuzează de termenii „eco”, „bio” și „organic” doar ca să vândă mai scump produse obișnuite. Ministerul Agriculturii a chemat la aceeași masă ANSA, Consiliul Concurenței, Serviciul Fiscal și asociațiile de profil pentru a analiza fraudele depistate până acum, breșele de control și nivelul sancțiunilor aplicate. Mesajul este clar: folosirea acestor mențiuni nu mai poate fi un truc de marketing lăsat nesancționat.

În ultimii ani, rafturile s-au umplut de produse „bio”, „eco” sau „organice”, însă în spatele etichetelor lucioase nu există întotdeauna certificări reale sau controale riguroase. Diferența de preț față de produsele obișnuite este adesea semnificativă, ceea ce înseamnă că unii comercianți încasează profituri suplimentare doar din etichetare înșelătoare. De aici și interesul autorităților de a verifica nu doar compoziția produselor, ci și modul în care sunt prezentate și promovate.

Ministerul Agriculturii anunță controale mai dese, verificări încrucișate între instituții și reguli mai clare pentru utilizarea acestor termeni pe etichete, în reclame și în materialele de marketing. ANSA va verifica legalitatea și trasabilitatea produselor care se declară „eco” sau „bio”, Consiliul Concurenței va urmări practicile comerciale incorecte, iar Fiscul va avea interesul să se asigure că prețurile „premium” nu ascund și alte nereguli fiscale. Asociațiile de profil au fost chemate să contribuie cu expertiză, dar și să atenționeze producătorii serioși că reputația sectorului depinde de eliminarea imposturii.

Un element important anunțat de autorități este înăsprirea sancțiunilor contravenționale acolo unde se constată „greenwashing” – folosirea înșelătoare a mențiunilor „eco”, „bio”, „organic” sau a ambalajelor care sugerează un produs natural, deși rețeta nu respectă standardele pentru certificare. Pe lângă amenzi, operatorii riscă retragerea produselor neconforme de pe piață și obligația de a-și corecta etichetele și reclamele.

Ministerul promite și campanii de informare pentru consumatori, astfel încât oamenii să știe ce înseamnă, în mod real, un produs ecologic și ce tip de marcaje sau certificări trebuie să caute pe ambalaj. Într-o piață în care încrederea se câștigă greu și se pierde rapid, ofensiva împotriva etichetelor mincinoase nu este doar o chestiune de corectitudine comercială, ci și de respect față de cei care plătesc, din buzunarul lor, pentru calitate autentică, nu pentru marketing gol.