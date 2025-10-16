Actualitate

Chișinău: Încasarea taxei de salubrizare pentru anul 2025, anulată

16 octombrie 2025
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a decis anularea încasării taxei de salubrizare pentru anul 2025.

Decizia a fost susținută de 38 de consilieri municipali în cadrul ședinței din 16 octombrie.

Hotărârea vine după mai multe dezbateri între fracțiunile din CMC, unele argumentând că taxa este o povară suplimentară pentru populație, în timp ce altele au atenționat că anularea ei ar putea afecta bugetul municipal destinat curățeniei orașului.

