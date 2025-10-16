Modernizări la Mănăstirea Eroilor Români din Ţiganca

La Mănăstirea Eroilor Români din Ţiganca, R. Moldova, se construiește Casa Atelierelor și Trapeza Mănăstirii. Acest proiect este finanțat de căte Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Despre noile construcții ne anunță reprezentanții comunității religioase (CR) de la Mânăstirea Eroilor cu Hramul „Înălțarea Domnului” din satul Stoianovca, raionul Cantemir.

Potrivit unui comunicat emis de reprezentanții Episcopiei Basarabiei de Sud, proiectul este implementat în perioada 1 aprilie – 30 octombrie 2025. Acesta are denumirea: „Mănăstirea Eroilor Români din Ţiganca, Republica Moldova – centru de istorie, cultură și spiritualitate românească – continuare proiect 3”, și este finanțat de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP).

„Proiectul își propune să contribuie la ridicarea de la temelie a zidurilor, acoperișului, alte activități de construcție — tencuieli interioare si exterioare pentru atelierele și trapeza mănăstirii, iar la mansardă spații de cazare pentru monahi, pelerini, studenți și profesori.

În acest sens, am finalizat lucrările edificiului sus-menționat cu sprijinul financiar al DRP, respectiv: prin proiect s-a realizat o infrastructură cu o durată de exploatare foarte lungă (cel puțin 20 ani), care va permite derularea de activități culturale, educative și spirituale prin care identitatea românească și legăturile cu România vor fi întărite, cultivate și afirmate (tabere de vară, cercuri de pictură, tabere de muzică etc.)”, ne informează reprezentanții Episcopiei Basarabiei de Sud.

Potrivit autorilor, valoarea proiectului este de 2.625.000 lei, din care 2,5 mln de lei reprezintă finanțarea nerambursabilă oferită de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, iar 125 000 de lei – e contribuția proprie.







