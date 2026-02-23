Peste 560.000 de locuitori în Chișinău. Top 10 orașe după populație în R. Moldova

Chișinăul rămâne, detașat, cel mai populat oraș din Republica Moldova, cu aproximativ 566.200 de locuitori. Potrivit unui clasament realizat pe baza estimărilor BNS și iData, Capitala are de peste patru ori mai mulți locuitori decât orașul clasat pe locul doi – Tiraspol.

Pe locul doi în top se află Tiraspol, cu 135.000 de locuitori, urmat de Bălți – 89.200 și Bender – 78.000. În prima jumătate a clasamentului intră și Râbnița, cu 37.000 de locuitori.

A doua jumătate a clasamentului include orașe cu populații sub 30.000 de locuitori:

Durlești – 26.800 de locuitori;

Ungheni – 26.200 de locuitori;

Orhei – 22.400 de locuitori;

Cahul – 22.000 de locuitori;

Soroca – 21.200 de locuitori.