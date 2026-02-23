Regizorul serialului „Plaha” a lucrat la un proiect media finanțat de Plahotniuc

Regizorul Igor Cobileanski, cunoscut în mod special pentru serialul „Plaha”, a explicat cum a ajuns să-l cunoască pe fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc. Potrivit acestuia, întâlnirile au avut loc în perioada în care lucra la Prime TV, când a interacționat de mai multe ori cu ex-parlamentarul. „Modalitatea lui de a convinge era de nota 10”, a declarat regizorul într-un interviu acordat Natei Albot.

Regizorul a povestit că, în urmă cu mai mulți ani, a fost invitat să preia conducerea regizorală a emisiunii „Fabrica de Staruri”, difuzată la postul Prime. Cobileanski a purtat discuții directe cu omul de afaceri pentru a stabili detaliile colaborării.

„Adevărul că, într-o negociere chiar cu dumnealui, eu am solicitat niște bani și îmi aduc aminte că am intrat la el. Adică eu am solicitat la producție. Din câte știu, dumnealui purta discuții tete-a-tete cu fiecare. Din ce am solicitat eu, o jumătate a fost tăiată acolo, în fața lui. Oferta a fost înjumătățită imediat. (…) Argumentele au fost foarte sănătoase. Și modalitatea lui de a convinge era de nota 10. Și l-am mai văzut de vreo două sau trei ori ca un supervizor care venea să vadă exact ce se mai întâmplă pe platou”, a spus regizorul.

Ulterior, cineastul a rămas responsabil de componenta video a proiectului. El își amintește că, la un moment dat, în echipă au apărut tensiuni, generate de întârzieri salariale.

„Îmi aduc aminte o situație – tehnicienii aveau foarte multe nemulțumiri: „Nu ne dă banii, nu ne dă banii”. (…) Într-o zi au făcut grevă, că nu mai pot. S-a așezat pe un scaun, se uita la fiecare în parte, nimeni nu vorbea. Deci, când a intrat, efectiv toată lumea a rămas dominată de o energie. Eu nu prea cred pe astea cu energie, dar atunci era de o energie care pur și simplu îți detrona orice inițiativă. Efectiv nu aveai vreo inițiativă, vreo încercare, tentativă de a spune ceva. Trei minute, patru minute cu toată lumea a așteptat, s-a uitat, tensiune și a plecat acasă”, a adăugat acesta.

Cinematografia moldovenească a lansat, pe 29 august 2025, serialul „Plaha”, un thriller politic de anvergură, inspirat din fapte reale. Producția dezvăluie ascensiunea unui personaj controversat, de la lumea infracțională până în vârful puterii politice din Republica Moldova.