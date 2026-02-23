Ucraina revendică recuperarea a opt localități

Ucraina a recăpătat de la sfârșitul lunii ianuarie controlul asupra a circa 400 de kilometri pătrați de teritoriu, inclusiv a opt așezări, pe o secțiune din partea de sud a frontului, a afirmat luni comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, transmite Reuters.

Generalul ucrainean nu a precizat cât din acest teritoriu era efectiv ocupat de trupele ruse și cât se afla într-una dintre așa-numitele ‘zone gri’, zone de pe linia frontului care nu se află sub controlul niciuneia dintre cele două tabere.

Liniile frontului din Ucraina au devenit tot mai neclare, în timp ce mii de drone ale ambelor armate acoperă cerul în fiecare zi și forțează soldații să rămână în adăposturi subterane, astfel că sunt create spații în care nimeni nu exercită un control deplin.

Teritoriul descris ca recuperat de unitățile ucrainene se află în provincia central-sudică Dnipropetrovsk, în care unitățile ruse au pătruns recent pe suprafețe reduse venind dinspre provincia estică Donețk.

Ucraina urmărește să le arate susținătorilor săi, în special președintelui american Donald Trump, că poate duce în continuare războiul, în timp ce liderul de la Casa Albă o presează să facă pace cu Rusia, inclusiv cu prețul unor concesii teritoriale, respectiv cedarea întregului Donbas.

Cancelarul german Friedrich Merz a lăudat luni câștigurile ‘uluitoare’ obținute de unitățile armatei ucrainene în februarie, susținând că aceasta demonstrează că rezistența Kievului este mai eficientă decât este adesea prezentată.