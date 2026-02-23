Prețurile la benzină și motorină cresc cu opt bani pe litru

Săptămâna începe cu scumpiri la carburanți. Prețul maxim la pompă pentru benzină cu cifra octanică 95 și motorină de tip standard crește cu opt bani.

Conform tarifelor aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, marți șoferii vor achita cel mult 23,55 lei pentru un litru de benzină și 20,35 lei pentru motorină.

Tendința de creștere a prețurilor la carburanți se menține de la începutul anului, cu excepția unor scurte perioade, în care tarifele au fost stabile sau au înregistrat scăderi nesemnificative.

Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul pentru produsele petroliere de tip standard sunt stabilite de ANRE după o metodologie specială. Calculul ia în considerare cotațiile internaționale Platts din ultimele 14 zile, cursul mediu al leului față de dolar, marja comercială, accizele și TVA, aplicate conform legislației.