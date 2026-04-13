Chișinău: Șoferul care a accidentat o mamă și copilul ei pe o trecere de pietoni, plasat în arest pentru 30 de zile

Șoferul care a lovit o mamă și copilul ei de șapte ani pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Grigore Vieru din Capitală a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Anunțul a fost făcut de Poliția Națională astăzi, 13 aprilie.

Anterior, ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, a precizat că demersul va fi examinat de instanță, iar magistrații urmează să decisă dacă se aplică sau nu măsura.

Amintim că, pe 11 aprilie, Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe bd. Grigore Vieru din Capitală. Un șofer de 45 de ani, fiind la volanul unui Xiaomi, a tamponat o femeie de 35 de ani și pe fiica ei de șapte ani.

Mama și copila traversau strada regulamentar. În secvențele video apărute pe rețelele sociale se vede că șoferul se deplasa pe banda destinată transportului public.

Victimele au fost transportate la spital. Testul alcoolscopic indica că șoferul nu era în stare de ebrietate. El a fost reținut pentru 72 de ore, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii impactului.