Prețuri-record la bilete de Paște: Cât au plătit moldovenii pentru a ajunge acasă

Moldovenii care au revenit acasă de Paște au fost nevoiți să achite sume considerabil mai mari pentru biletele de avion comparativ cu alte perioade ale anului. În preajma sărbătorilor, tarifele au crescut accentuat, iar în unele cazuri au ajuns chiar de patru ori mai mari, atingând până la 500 de euro.

Datele analizate de Pro TV arată că, pentru zborurile din Milano spre Chișinău din ajunul Paștelui, prețurile afișate porneau de la aproximativ 88 de euro, însă biletele efectiv disponibile nu coborau sub 255 de euro, iar cele mai scumpe ajungeau până la 477 de euro, în funcție de escală.

Pentru cursele din Germania și Franța, costurile au fost și mai ridicate. Astfel, un bilet din Berlin spre Chișinău a variat de la puțin peste 100 de euro până la aproximativ 700 de euro. În cazul zborurilor din Paris, chiar în ziua de Paște, prețurile au pornit de la 180 de euro și au ajuns la aproape 500 de euro.

Situații similare s-au înregistrat și pe alte rute. Din Londra, cele mai ieftine bilete au depășit 100 de euro, iar cele mai scumpe au ajuns la circa 400 de euro. Din Dublin, un bilet spre Chișinău în aceeași perioadă a costat între 100 și 400 de euro.

În unele cazuri, zborurile spre Chișinău au fost mai scumpe decât cele către destinații turistice îndepărtate. De exemplu, un bilet din Londra spre Sharm el-Sheikh a pornit de la aproximativ 97 de euro, iar o călătorie spre Malé, capitala Maldivelor, a costat de la circa 348 de euro, sub nivelul unor zboruri spre Chișinău care au ajuns la 400 de euro.