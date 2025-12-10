Rusia ar pregăti blocarea apelurilor din „țări neprietenoase”

Rusia intenționează să blocheze apelurile telefonice provenite din țările pe care le consideră „neprietenoase”, în cadrul unui nou pachet de măsuri împotriva fraudelor telefonice. Anunțul a fost făcut marți, 9 decembrie, de președintele Vladimir Putin, în timpul unei discuții cu membrii Consiliului pentru Drepturile Omului, relatează DW.

Putin a precizat că Guvernul a început deja implementarea unor soluții propuse anterior de Consiliu, printre care blocarea apelurilor internaționale suspecte și marcarea obligatorie a apelurilor. El a adăugat că primul pachet de măsuri pentru protecția utilizatorilor în mediul digital este adoptat, al doilea se află în proces de consultare, iar un al treilea este planificat.

Vicepremierul Dmitri Grigorenko, șeful aparatului Guvernului, a oferit detalii despre noul set de aproximativ 20 de inițiative „pentru protejarea cetățenilor de escroci”. Printre acestea se regăsesc:

interzicerea apelurilor internaționale fără acordul explicit al utilizatorului;

marcarea obligatorie a apelurilor;

introducerea unor cartele SIM dedicate copiilor, care să permită limitarea accesului la conținut nedorit.

Restricții crescânde în domeniul comunicațiilor

În ultimele luni, autoritățile de la Moscova au înăsprit regulile privind serviciile de comunicare, promovând în paralel lansarea unui messenger controlat de stat. În august, au fost impuse limitări pentru apelurile prin WhatsApp și Telegram. Ulterior, după ce oficialii au afirmat că infractorii au trecut la telefoanele fixe, s-a discutat despre blocarea apelurilor internaționale inclusiv în rețelele fixe.

La începutul lunii decembrie, Roskomnadzor a interzis serviciul FaceTime al Apple, invocând utilizarea acestuia în activități ilegale. În noiembrie, Ministerul Dezvoltării Digitale a anunțat că persoanelor care revin în țară li se va suspenda timp de 24 de ore accesul la internetul mobil și la SMS-uri.

Lista statelor „neprietenoase”

În prezent, Rusia consideră 47 de țări și teritorii drept „neprietenoase”. Lista include toate statele Uniunii Europene, SUA, Marea Britanie, Elveția, Norvegia, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Coreea de Sud, Ucraina și Muntenegru.