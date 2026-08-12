Chișinăul încearcă să dezlege misterul Iankovski. Șefa MAI: N-a trecut frontiera

Vitali Iankovski, șeful reprezentanței regiunii separatiste Osetia de Sud din Georgia în regiunea transnistreană, a fost surprins la Tiraspol la sfârșitul lunii iulie, deși în februarie 2026 a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de cinci ani.

Ministra Afacerilor Interne susține însă că Iankovski nu a intrat în Republica Moldova prin punctele oficiale de trecere a frontierei după luna ianuarie 2026.

„Cu certitudine, prin punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova această persoană nu a intrat din ianuarie până în prezent”, a declarat ministra după ședința Guvernului din 12 august.

Precizarea vine după ce Iankovski a apărut în fotografii de la manifestările organizate la Tiraspol cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la începutul operațiunii de „menținere a păcii” pe Nistru.

Potrivit unui comunicat publicat de pretinsei reprezentanțe a Osetiei de Sud la Tiraspol, la evenimente au participat exponenți ai administrației de la Tiraspol și Vitali Iankovski, care ar fi fost prezent la invitația organizatorilor.

Cum ar fi putut ajunge la Tiraspol?

În condițiile în care Iankovski este declarat indezirabil în Republica Moldova, prezența sa în regiunea transnistreană ridică întrebări despre modul în care acesta ar fi ajuns acolo.

Ministra de Interne a declarat că există mai multe ipoteze. Printre acestea se numără folosirea unor acte de identitate cu alte date sau traversarea frontierei prin afara punctelor oficiale.

„Ipotezele sunt multiple. Noi avem situații când sunt utilizate alte acte cu altă identitate sau, eventual, putea să intre prin zona verde. Scenariile ar putea fi din această categorie”, a explicat ministra.

Ea a reiterat că, potrivit evidențelor Poliției de Frontieră, Iankovski nu a intrat oficial în Republica Moldova din luna ianuarie 2026. Ultimele date indică că Vitali Iankovski a părăsit teritoriul R. Moldova în ianuarie, înainte de a fi declarată de SIS persoană indezerabilă.

„În această situație nu a fost deschisă o anchetă internă, pentru că nu au fost încălcate careva prevederi legale”, a spus ministra. În același timp, autoritățile verifică posibilitatea ca Iankovski să fi ajuns în stânga Nistrului printr-o modalitate care nu figurează în registrele oficiale.

„Se investighează orice posibil scenariu de intrare pe teritoriul Republicii Moldova”, a precizat ministra.

Cine este Vitali Iankovski?

Potrivit așa-zisei reprezentanțe a Osetiei de Sud în regiunea transnistreană, Iankovski a absolvit Universitatea Politehnică de Stat din Odesa în 1994, universitatea din Tiraspol în 2000 și are un master în studii regionale străine la Universitatea de Stat Lobacevski din Nijni Novgorod în 2013.

În 1996-2000, a fost consilier pe relațiile cu organizațiile internaționale al așa-zisului secretar de stat din regiunea transnistreană. În 2000-2007, a fost pretins viceministru al Afacerilor Externe la Tiraspol.

În 2007-2011, a fost reprezentant special al liderului secesionist de la Tiraspol în Venezuela. Din august până în noiembrie 2008, a fost comandant al așa-zisei brigăzi de salvare voluntară transnistreană în Țhinvali, capitala Osetiei de Sud.

În 2009-2012, a fost șef al Direcției de Protocol și Organizare a așa-zisului președinte al Transnistriei. În 2012-2014, a deținut funcția de șef de cabinet al așa-zisului guvern de la Tiraspolului.

În 2014-2017, a fost director al Centrului pentru Educație și Știință Rusă din cadrul universității din Tiraspol.