Șoferița care a provocat accidentul cumplit de lângă Codreanca, soldat cu un mort și 15 răniți, a fost reținută

Șoferița automobilului Skoda, care a provocat accidentul grav produs între localitățile Codreanca și Bravicea, a fost reținută. Anunțul a fost făcut de către Poliția Națională.

Accidentul rutier grav s-a produs în această dimineață pe traseul M5, între localitățile Codreanca și Bravicea, raionul Strășeni.

Oamenii legii au oferit mai multe detalii despre accidentul produs în această dimineață pe traseul M5, între Codreanca și Bravicea, soldat cu moartea unei femei.

Ulterior, Ministerul Sănătății a venit cu noi detalii despre accidentul produs în această dimineață la Strășeni, unde un microbuz de rută s-a lovit cu o mașină. Potrivit instituției, în total 15 persoane au fost spitalizate, dintre care trei victime sunt în stare gravă și au fost operate de urgență.

„Am auzit o bubuitură puternică, iar când ne-am trezit, am ieșit pe fereastră”. Este mărturia uneia dintre pasagerele microbuzului implicat în accidentul grav produs între localitățile Codreanca și Bravicea din dimineața de 12 august.