Un bărbat, care transporta droguri de peste 1,3 mil. de lei din Ucraina, arestat după ce a intrat în Moldova

Un bărbat de 49 de ani, suspectat că transporta droguri sintetice din Ucraina în Republica Moldova, a fost reținut după ce a intrat în țară prin PTF Palanca. Polițiștii au găsit în automobilul acestuia aproximativ 3 kilograme de PVP (sare), cu o valoare estimată la peste 1,3 milioane de lei.

„Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu polițiştii şi procurorii sectorului Botanica, au destructurat o verigă a unei grupări criminale specializate în contrabanda și comercializarea drogurilor sintetice prin Telegram.

Un bărbat de 49 de ani, suspectat că transporta drogurile din Ucraina în Republica Moldova, a fost reținut după intrarea în țară prin PTF Palanca. În urma percheziției automobilului, în roata de rezervă au fost depistate patru pachete cu aproximativ 3 kg de PVP (sare).

Bărbatul a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă 7–15 ani de închisoare”, se arată într-un comunicat.